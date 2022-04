Le pagará a otro lo que no quiso darle a Luiz Felipe y el Betis lo celebra

Le pagará a otro lo que no quiso darle a Luiz Felipe y el Betis lo celebra

La Lazio llega por Romagnoli a las cifras que convencieron a Luiz Felipe para decantarse por el Betis

Hace tiempo que se cerró el fichaje de Luiz Felipe por el Betis y, aunque aún falte que se haga oficial, algo que no ocurrirá a priori antes de que acabe la temporada, ya hace tiempo que en Italia han aceptado que las noticias llegadas desde la capital hispalense dejan sin opción tanto a la Lazio como al resto de clubes que pretendían los servicios del brasileño.

Aparte de los motivos deportivos y de otros, como la insistencia del Betis desde un año antes de que acabara el contrato, lo que también convenció a Luiz Felipe fue el montante económico que le ofrecía fichar por el Betis. Y no sólo porque el cuadro bético le pagara más que la Lazio, sino sobre todo porque le valoraba como no lo estaba haciendo el club en el que llevaba tanto tiempo y con el que había llegado a Europa.

La Lazio, viendo que no renovaba y que se le escapaba, apenas subió su oferta de renovación, que no pasaba de los dos millones en un principio. Y aunque se filtraron noticias a finales de diciembre sobre una posible subida con varios pluses y también presión -vía ultimatum- a mediados de enero, no se acercaron nunca a los 2,5 kilos que Luiz Felipe pedía por renovar.

Hoy, según aseguran desde Italia, el dueño de la Lazio, Claudio Lotito, se reunirá con Mino Raiola, agente de Alessio Romagnoli. para darle a éste lo que no quiso ofrecerle a un jugador como el futuro central bético. Al central del Milan le quiso ofrecer de entrada esos mismos dos millones que quería pagarle a Luiz Felipe. Finalmente, según asguran varios medios italianos, el contrato se irá a los 3,2-3,3 millones de euros anuales más bonificaciones. Eso le llevaría a la pirmera línea salarial, junto a Milinkovic-Savic.

El Betis, por su parte, llegó a unas cifras parecidas para convencerlo y se impuso a los otros clubes que le querían con una oferta por cuatro temporadas, a razón de 3,2 millones netos por año y un bonus. Unas cifras muy altas, pero en las que se incluye la prima de fichaje y que se irían hasta los 13 millones netos por cuatro años.

Sin embargo, viendo lo que habría tenía que pagar por un jugador que está valorado en 18 kilos parece una ganga. Tan importante es que ni siquiera su compromiso con el Betis ha hecho que pierda protagonismo para un Maurizio Sarri que le tiene como baluarte para su defensa.