El Papu más ambicioso, avisa al Madrid, muestra su liderazgo y manda un mensaje a la afición

El mediapunta del Sevilla FC ha regresado al mismo nivel que se fue justo antes de vérselas con el líder de LaLiga

La reaparición del Papu Gómez ante el Granada fue ese aire fresco que necesitaba el Sevilla FC para despertar. Sólo jugó los últimos veinte minutos, pero le bastaron para hacerse dueño del partido, lanzar el 3-2 y sentenciar en el último minuto.

El Papu está de vuelta y lo hace en el momento clave de la temporada, cuando el Sevilla se juega que todo el trabajo del año tenga un final feliz. Quedan siete finales y la primera es de aúpa, ante el Real Madrid, líder del campeonato y con el que hace poco peleaban el conjunto de Julen Lopetegui por el liderato. Ganar podría consolidar casi definitivamente las opciones de Champions y el argentino lo sabe. Aunque lo primero para él es recuperarse de una lesión que le ha tenido un mes subiéndose por las paredes.

"Fueron días duros. Primero porque no estoy acostumbrado a lesionarme y no suelo reaccionar bien a esas cosas porque me frustran. Si es verdad que fue una lesión muscular, que no lleva mucho tiempo, pero sí que cuando tienes doble o triple competición, si te sales un mes te pierdes muchos partidos. Justo en esa época que me lesioné estaba en un momento espectacular y venían partidos importantes de Liga y Europa League. Me dio mucha bronca no poder estar", asegura en una larga entrevista con el diario Marca, en la que habla de este gran partido, de las aspiraciones del Sevilla y hasta de la selección de Argentina y del Mundial.

Su ausencia coincidió con el peor momento del equipo de la temporada. Sólo un triunfo, además de 'inútil' (1-0 ante el West Ham), desde el derbi hacía que el Papu Gómez lo pasara aún peor viéndolo desde fuera. "Se veía feo, la verdad. No poder ayudar al equipo, aparte con tantas bajas... Un momento que el equipo tal vez estaba perdiendo confianza con las lesiones, la parte física, que no se les notaba muy bien. Todo esto te frustra mucho", asegura.

Por eso su regreso fue liberador. "No sabía cuánto podía jugar. Los doctores me decían que estaba para 20 ó 25 minutos, no más. Me había entrenado cuatro o cinco días. Por suerte pude ayudar al equipo a ganar el partido. Creímos hasta el último minuto. Sin duda que me falta en lo físico. Tengo que recuperar el ritmo en los siguientes partidos, pero creo que voy a terminar muy bien la temporada", afirmaba.

Lo que tiene claro es que cuando acabe el club tiene que analizar muy a fondo lo que ha ocurrido este año con las lesiones. "Creo que hay que analizarlo al final de la temporada, lo que se hizo bien y mal, y hacer autocrítica. También pienso que la cuestión del covid y el calendario incidieron mucho. Viajes, partidos... Obviamente no somos máquinas y todo pasa factura. Llega un momento que el cuerpo te pide un descanso. Si no sabes gestionar los minutos a veces se hace difícil. Tuvimos muchas bajas de repente y nunca tuvimos 20 jugadores disponibles para rotar y tenías que jugar sí o sí. Se fue dando todo, un encadenamiento de cosas que terminan con muchas lesiones", advertía el internacional albiceleste, que se encontraba en su mejor momento desde que llegó a Sevilla, liderando al equipo: "Creo que era una cuestión de tiempo. Yo siempre confié en mí y en mis capacidades. Era una cuestión de que, no que el Sevilla no confiase en mí, pero sí que me dieran la importancia que un jugador necesita. Lo entendieron todos y a partir de eso me empecé a sentir más importante dentro del equipo y jugar más suelto".

Una adaptación y conocimiento mutuo a la que aludía Lopetegui y que ahora repite con Martial, también llegado en el mercado invernal. "Es una cuestión de adaptación a todo. Yo llegué en enero. Fueron tres o cuatro meses del primer campeonato, para después jugar Copa América y no tener apenas pretemporada para este campeonato. Se da todo muy rápido y sí que parece que hace muchos años que estoy aquí y no llevo ni un año y medio. Es normal que hace varios meses empezase a sentirme muy bien o al nivel que yo pretendo. (...) Creo que el míster entiende que puedo cumplir los dos roles (interior o extremo), son parecidos porque me meto a dentro a buscar el balón si no lo estoy tocando mucho. Jugando en la banda sí que dependo más del equipo para que me haga llegar el balón ahí y tratar de encarar uno contra uno. En la otra posición estoy más adentro del juego. El míster confía en que puedo hacer las dos cosas. Estoy feliz con su confianza", asegura el Papu

Lo que tiene claro el mediapunta del Sevilla es que apuesta claramente por el sistema que Lopetegui está usando últimamente (4-2-3-1), en parte también, motivado por las bajas de Delaney y Fernando. "Tal vez yo tengo otras características a lo que ha utilizado el entrenador, como Martial, que es más delantero. Yo me voy más atrás para agarrar el balón y conectar líneas. Es un buen esquema. Hay que seguir entrenando y practicando con él. Tenemos jugadores de muchísima calidad en ataque. Ocampos, Lamela, Tecatito, Martial, En-Nesyri, Munir... Son todos jugadores de calidad y jerarquía. Así que creo que nos podemos divertir", añadía.

Empezando por un Real Madrid al que el sevillismo le tiene ganas después de las derrotas de las dos últimas temporadas. "Sí que hay una rivalidad importante. Jugar en casa y este tipo de partidos te motivas muchísimo. Trataremos de darle una alegría a nuestra gente y de reavivar la Liga también, que se nos escaparon un poco. Tratar de ganar el partido y seguir ahí arriba", aseguraba Alejandro Gómez, qe da las claves para poder ganar este partido: "Creo que presionar bien alto y no darles tiempo a estos jugadores de calidad que te hacen la diferencia. No darles tiempo y defender bien. Estar atentos los 90 minutos. Y las pocas o muchas que tengamos tratar de convertir y lastimar".

Y no dejar que el Madrid letal aparezca. "Es un Real Madrid muy peligroso, muy peligroso porque parece que no está en el partido, que le hacen goles, pero de repente en diez minutos te liquidan el partido. Tiene jugadores de una jerarquía, de una experiencia y calidad increíbles. Entonces vamos a tener que hacer un partido perfecto, estar atentos los 95 minutos que juguemos, convertir nuestras oportunidades y defender muy bien. (...) Fíjate qué pasó con nosotros en el Bernabéu, con el París también, que en el minuto 70 estaba dominando el juego y en diez minutos pasó a perder el partido, ante el Chelsea lo mismo... Nosotros hicimos 70 minutos espectaculares, pero cuando bajas el ritmo el Real Madrid te mata. No tenemos que darle esa oportunidad y hay que tratar de levantar ese nivel y tratar de llegar a ese pico", advertía.

Pese a la dificultad del partido y a lo que le espera (Atlético, Villarreal...), el Papu Gómez es optimista sobre el futuro del Sevilla y manda un mensaje a la afición. "Hay que mirar para arriba. Estamos en esta posición, que es inmejorable, después de muchos partidos y cosas que pasaron en el medio. Si me hubiesen dicho que estaría tercero o segundo a estas alturas lo firmaría. Entonces sí que hay equipos detrás de nosotros que lo están haciendo bien y hay que mirarlos, pero depende de nosotros. Si ganamos los partidos que tenemos en casa podemos estar tranquilamente en Champions", señala.