Bordalás, maestro del 'otro fútbol', ya presiona para la final y Gayá le secunda

"Estamos viendo cosas incomprensibles. No podemos hacer nada. Vemos manos mucho más claras que no se pitan y otras que sí. Yo les recuerdo a mis jugadores que tengan mucho cuidado con las manos. No voy a entrar si es justo o no -el penalti de Foulquier- pero el criterio es muy dispar. Todos teníamos mucha esperanza en la tecnología pero cuando te perjudica como hoy no hace tanta gracia. Aunque lo que menos me ha gustado es el penalti a Bryan. (...) Ha habido un penalti muy claro que incomprensiblemente no han pitado. Bryan nos lo ha dicho. Parece que el VAR a favor del Valencia no funciona. Nos ha pasado más veces. También ha habido una posible segunda tarjeta a Torró que tampoco pitó. Si es en contra seguro que nos quedamos con diez. Hoy ha habido 25 faltas del rival y sólo 9 del Valencia, pero hoy nadie dice nada, pero yo lo recuerdo. Esto es fútbol y el rival ha sacado ventaja...". La campaña desde Valencia ha comenzado y, en eso, el técnico valencianista, José Bordalás, es un maestro.



El ex del Getafe sabe cómo sacar ventaja de cada situación y lleva ya dos semanas pensando únicamente en una final ante el Real Betis a la que el conjunto che se agarra como tabla de salvación para evitar otra temporada desastrosa. La derrota ante Osasuna y el posterior triunfo del Villarreal le han complicado de forma casi definitiva sus opciones europeas vía LaLiga. Ahora está a siete puntos del séptimo y el vecino amarillo, precisamente, podría darle la puntilla este martes, ya que el Valencia reservará a jugadores -según asegura su técnico- para enfrentarse al equipo de Manuel Pellegrini en La Cartuja.

La campaña para presionar a la RFEF y a los árbitros ya viene de antes. E incluso cuando se ha filtrado queno han dudado en señalarlo, pese a que con este árbitro ya salió escaldado el Betis en un partido ante el Valencia, precisamente, con Europa en juego.Pero la estrategia de presión ya no es exclusiva del técnico y de los medios valencianos, sino que a ella también se ha sumado el capitán del Valencia CF,quien arremetía anoche contra el andaluz Melero López."Es la tónica que llevamos esta temporada. Le tienen que avisar de un penalti clarísimo.No quiero poner excusas pero son acciones que se repiten mucho y me llama la atención lo que nos dice el árbitro. Es la tónica que llevamos esta temporada. Lucharemos contra todo y seguiremos adelante. (...) Es lo de siempre. El árbitro, al descanso, nos ha dicho que si hubiera pitado el penalti sobre Bryan lo habrían quitado desde el VAR porque no había contacto. Tampoco podemos decir nada porque te sacan amarilla como a mí al final del partido. Hacen lo que quieren", indicaba.Unas quejas que se unen a las de que haya jornada entre semana, en las que también secunda a su entrenador y a los medios de Valencia, que se quejan de que el equipo che tenga que jugar a pocos días de una final. Una fecha que está puesta ahí desde el mes de julio. ". Nos gustaría que fuera a final de temporada y preparar bien el partido. Es lo que hay, no puede ser excusa porque al Betis le pasa lo mismo", matizaba al menos.Dos quejas calcadas a las que Bordalás expresó en sala de prensa y que coinciden con lo que los medios valencianos vienen quejándose desde hace semanas. Otro obstáculo contra el que tendrá que luchar elen una final de Copa del Rey en la que tiene puestas muchas esperanzas.