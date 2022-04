Los tuits de Dani Ceballos que indignan al Sevilla: "Dicen que nunca se rinde..."

El futbolista del Real Madrid se desahogó en Twitter opininando sobre la polémica en el Sánchez-Pizjuán para indignación nervionense y complicidad de los seguidores del Betis

El Real Madrid visitó este domingo al Sevilla FC, pero Dani Ceballos no pudo regresar a su tierra tras dar positivo por coronavirus. El utrerano, eso sí, estuvo muy pendiente del polémico encuentro que acabó venciendo su equipo y no pudo evitar la tentación de opinar en las redes sociales sobre las controvertidas decisiones de Cuadra Fernández, con varias publicaciones que ha despertado la indignación de la afición nervionense y que ha encontrado complicidad entre la hinchada del Real Betis, eterno rival blanquirrojo, club en el que se formó el utrerano y al que lleva años amagando con volver.



Un posible penalti por manos de Diego Carlos con 0-0 en el marcador, una supuesta infracción de Lamela al empujar a Alaba en la barrera en la falta del 1-0 y el gol anulado a Vinicius por una supuesta mano en un control que las repeticiones no acaban de aclarar fueron los motivos de las quejas del Real Madrid en el polémico choque contra el Sevilla FC disputado en la noche del domingo en el estadio Ramon Sánchez-Pizjuán de la capital hispalense.



Los de Lopetegui también protestaron amargamente que el árbitro le perdonase la segunda amarilla a Camavinga en el minuto 37, por una falta por detrás y sin tocar el balón que además lesionó a Martial, e incluso por una posible infracción en el inicio de la jugada del tanto de Nacho (2-2), antes de que Benzema consumase la remontada para los merengues, que acaricían el título de LaLiga.



Esto último, acompañado de algunas 'lindezas', es lo que le recuerdan muchos sevillistas a Ceballos en su polémico primer tuit en referencia al gol anulado a Vinicius en la segunda parte. Y eso que, aparentemente, se toma con humor que el colegiado señalara mano del brasileño en el control pese a que la retrasmisión televisiva no ofrecía pruebas concluyentes de ello. "Jajaja, ¿Mano? ¡Qué vergüenza, de verdad!", escribió el ex del Betis, quien se fue viniendo arriba.





JAJAJAJAJA MANO ? QUE VERGÜENZA DE VERDAD ???? — Daniel Ceballos (@DaniCeballos46) April 17, 2022

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOIIIIIIIIIIIIIIII ???????????????????????????????????? — Daniel Ceballos (@DaniCeballos46) April 17, 2022

DICEN QUE NUNCA SE RINDEN @realmadrid ?? ?3?? — Daniel Ceballos (@DaniCeballos46) April 17, 2022

Así, después de celebrar el 2-3, obra de Benzema cantando el 'gol' poniendo muchas 'oes' y corazones blancos, dejó una pildorita que causó hilaridad entre el beticismo y el madridismo, pero terminó de encender a los tuiteros sevillistas. Las publicaciones se llenaron de niño, cuando militó en la cantera blanquirroja antes de cambiarse a la del Real Betis, equipo con el que debutó en la elite del fútbol nacional y al que no para de enviar guiños y declaraciones de amor.