Simeone denuncia por qué la RFEF va contra el Sevilla y también perjudica al Betis

Los audios de Piqué y Rubiales explican muchas de las últimas decisiones arbitrales

Los resultados del fin de semana, pese al empate verdiblanco, han metido al Real Betis no sólo en la lucha por un puesto de Champions League, en la que ya estaba, sino también en la pelea por un segundo puesto del que sólo le separan tres puntos. Los tropiezos de Sevilla FC y Barça han permitido un triple empate en esa segunda posición y que los de Manuel Pellegrini estén en disposición en este tramo final de poder luchar por jugar la Supercopa de España vía Liga, algo intrascendente porque ya tienen esa plaza al ser finalistas de la Copa del Rey.

Sin embargo, los audios publicados de Gerard Piqué y Luis Rubiales referentes a la Supercopa de Arabia Saudí también han puesto sobre la mesa lo que se venía intuyendo y denunciando desde hace tiempo y que en este caso perjudica claramente al equipo de Nervión. Lopetegui especialmente, pero también José Castro y Monchi, han denunciado las "cosas raras" que le han sucedido al Sevilla en los últimos partidos. Las decisiones del VAR con el Rayo, el penalti no señalado a Araujo en el Barça-Sevilla, el gol anulado a Rafa Mir ante el Granada, el reciente Sevilla-REal Madrid... que tendrían como objetivo que el Barça remontase los diez puntos que tenía de desventaja con respecto al equipo nervionense y acabase el campeonato en la segunda posición. Opción que le permitiría jugar la Supercopa del próximo año.

Un hecho que no ha dudado en denunciar hoy el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ya que su equipo también está involucrado en esa pelea. "Nos sentimos muy orgullosos de competir de esta manera, nos vemos reflejados en equipos como el Real Betis, Real Sociedad... Creo que estamos en una misma bolsa. Lo que sale en las informaciones es que de cara a la Supercopa en Arabia, por lo que sale se favorece más la Federación si van Real Madrid y Barcelona. Ante eso, lo tendrán que explicar ellos mejor para que estemos más tranquilos", aseguraba hoy el preparador argentino, quien pedía explicaciones a Gerard Piqué.

"No voy a entrar en esas situaciones porque Piqué es muy inteligente y tiene su empresa. Son gestiones que no van en comunión. Lo que sí que creo es que queda claro que, salvo que se explique mejor, conviene que vayan Barcelona y Madrid. No es muy difícil entenderlo", añadía Simeone.

Hasta la derrota de ayer ante el Cádiz, el Barça no había perdido en el campeonato liguero en lo que llevamos de año, con decisiones polémicas a favor en partidos como el disputado contra el Sevilla, Elche, Espanyol o Mallorca, lo que le permiten encarar las seis últimas jornadas del campeonato -para ellos aún siete- con una mínima ventaja para acabar en segunda posición.