El deseo de Guti para el Almería y su sorprendente confesión sobre Turki

El ex entrenador de la UD Almería ha vuelto a mencionar al que fue su primer equipo profesional durante su participación en El Chiringuito dejando un bonito mensaje para los indálicos

José María Gutiérrez, como pidieron que le llamaran por aquel entonces, más conocido como Guti, ha vuelto a poner en su boca a la UD Almería. El que fuera entrenador rojiblanco durante la mayor parte de la primera temporada bajo la dirección de Turki Al-Sheikh, ha vuelto a recordar su etapa como entrenador en la ciudad almeriense en 'El Chiringuito'.



Desde entonces, el ex jugador del Real Madrid no ha tenido ninguna oferta que le haya devuelto a ningún banquillo profesional. Hay que recordar que la UD Almería fue el primer equipo que apostó por una de las figuras más polémicas y controvertidas del mundo del fútbol español a comienzos de este siglo. Antes, había pasado de forma breve como segundo entrenador del Besiktas, el último equipo en el que Guti había jugado como futbolista profesional antes de retirarse. Eso sí, antes había ganado la UEFA Youth League con el equipo juvenil del Real Madrid.



Ahora ha regresado a ejercer sus labores de tertuliano en 'El Chiringuito', programa que frecuentaba con asiduidad tiempo antes de que fuera contratado por el Almería. En el primer programa ya habló del Almería de forma breve, aunque quizás no de la manera que esperarían unos aficionados rojiblancos de los que todavía, dos años después, no se había despedido de forma oficial.

Guti confiesa que tenía un buen equipo en Almería y agradece a Turki la confianza en él



En esta ocasión, sus palabras han sido mucho más dulces para los oídos de la parroquia almeriense. Guti ha reconocido que "tenía un equipazo en el Almería". Precisamente la estrella de ese equipo era Darwin Núñez, el delantero uruguayo que está causando sensación en Europa esta temporada y por el que suspiran todos los equipos importantes del viejo continente.



El ex entrenador del Almería quiere ver al que fuera su equipo de vuelta en la categoría de oro del fútbol español y así lo hizo saber: "Ojalá suba el Almería, la Segunda División es muy dura. El otro día dio un paso de gigante con ese empate en el último minuto. Ahora hay un Valladolid - Eibar, que se van a quitar puntos. Tiene un calendario bueno para poder subir este año".



Durante los días previos y posteriores a su salida, se rumoreó que la relación entre Guti y la directiva del Almería estaba rota y que hubo muchas dificultades para llegar a un acuerdo sobre su despido. Sin embargo, Guti ha sorprendido con palabras de gratitud hacia el Almería: "Le guardo cariño al Almería, a la ciudad, a Turki... me dio la oportunidad que no me dio ninguno y le tengo que estar agradecido en ese sentido".



Sobre las posibilidades que tiene el Almería de ascender, no quiere ni oír hablar del playoff: "El playoff es duro, hay que subir directamente". Precisamente otro de los periodistas en ese momento, Quim Domenech, quiso también alabar al que hoy ocupa el puesto de Guti, en lo que pudo ser un dardo para el ex madridista: "Joan Francesc Ferrer Sicilia 'Rubi' lo está haciendo bastante bien".