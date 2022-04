Lopetegui pasa lista a los nombres propios del Sevilla: la mala suerte de Martial, los méritos de Bono, la crisis anímica de En-Nesyri...

El técnico del conjunto nervionense repasó también el estado de la enfermería de cara al duelo ante el Levante, con jugadores como Koundé, Rakitic, Acuña o el Papu Gómez entre algodones

El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, ha pasado este miércoles por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, justo después del último entrenamiento de su equipo antes de viajar a Valencia para enfrentarse al Levante UD este jueves, en la jornada 33 de LaLiga, en medio de una apretadísima lucha por las plazas que dan acceso a la próxima edición de la UEFA Champions League .

El técnico del Sevilla FC cuenta con las bajas seguras de los lesionados Fernando, Rekik y Martial y tiene entre algodones a Rakitic y Koundé, quienes no se ejercitaron el martes con el resto del grupo, así como al Papu Gómez y a Marcos Acuña, quienes están siguiendo un plan especial dosificando de manera progresiva los minutos de juego para intentar evitar más recaídas. Sin dar demasiadas pistas, Lopetegui ha repasado todos los nombres propios de la actualidad del equipo nervionense.

"No puedo adelantar mucho, pero es cierto que tenemos problemas en algunas posiciones. Tuvimos que hacer varios cambios por molestias físicas en el anterior encuentro y hay que esperar para ver. Baja segura es Martial y con el resto habrá que esperar a mañana para tomar decisiones y saber quién puede jugar y quién no", comenzó explicando el de Asteasu en rueda de prensa.

En el caso de Martial, Lopetegui alimentó las dudas que existen sobre si podrá volver a jugar en lo que queda de curso, lamentando que es la segunda lesión muscular en tres meses en Nervión. El francés ha pagado pasar de su ostracismo en el Manchester United a jugar -casi por obligación- en el Sevilla FC. Monchi dejó abierta la puerta para su continuidad, aunque remarcó que sería complicado dado los altos costes de la operación. "Yo de la temporada que viene no voy a hablar, porque bastante tenemos ya con lo que queda de ésta. Lamentablemente, Anthony ha tenido una lesión muscular que le va a llevar un tiempo. Por desgracia, ha tenido que parar otra vez y a ver para cuánto tiene", contestó el míster blanquirrojo.



Distinto es lo del Papu y Acuña, a quienes dosifica para evitar que se vuelvan a romper. Ambos también han estado muy castigados por los problemas musculares en una temporada en el que ningún jugador de la plantilla se ha librado de la enfermería: "Este año es para escribir no un libro, sino 10 libros. Es un escenario muy complejo el que nos ha tocado vivir, hay que estar muy pendiente de las sensaciones de los futbolistas y de las sensanciones como entrenador. No sé si ha sido el año más difícil de mi carrera, pero sí ha sido muy complicado. Hay que adaptarse a todo y aprender de cada situación".

El sustituto de Martial en el once ante el Levante saldrá entre Rafa Mir y un Youssef En-Nesyri que no pasa por un buen momento. No marca desde hace siete meses (el 25 de septiembre), ha pasado por varias lesiones, se fue un mes a la Copa de África... y volvió con un alto nivel de ansiedad que aún no ha podido equilibrar. El técnico tuvo palabras de cariño para el marroquí. "El aspecto mental es muy importante. Aquí no hay recetas mágicas y sí situaciones para aprovecharlas. Ojalá que así sea y que Youssef haga una buena recta final, para él y para el equipo", indicó sobre un futbolista que superó la veintena de goles el curso pasado y que en ésta suma sólo tres.

Otro marroquí, Yassine Bono, es el contrapunto necesario y, sin duda, la mejor noticia del Sevilla FC en lo que va de campaña. Firme candidato a ganar el Trofeo Zamora, es el salvador del equipo nervionense un partido sí y el otro también y Lopetegui se congratuló de su renovación: "Es un jugador que se ha ganado su continuidad y renovación, sin ninguna duda; primero asumiendo el rol de jugador suplente cuando llegó, que no es fácil, y luego dando un gran rendimiento como titular".

Las cuentas de la Champions para el Sevilla FC



"Los partidos que quedan son ante equipos que juegan finales. Todos los equipos jugamos finales en las jornadas que quedan. A estas alturas de la temporada, todos los equipos matan y mueren. Nosotros tenemos una grandísima ilusión para conseguir un objetivo fantástico para nosotros -tercer billete seguido para la Champions- y eso nos hará llegar con la mentalidad correcta ante un rival que nos va a obligar a dar nuestra mejor versión y un ambiente caliente", indicó sobre un calendario teóricamente asequible que para Lopetegui no lo es tanto.

"Para conseguir los objetivos finales hay que jugar cada partido con el escenario de la máxima presión. Cada jornada ya son finales para todos los equipos, tenemos que competir en esas circunstacias y pelear con toda nuestra fuerza por los objetivos, desde el respeto a todos los rivales, como el Levante, que ahora está en un gran momento", indicó sobre el conjunto granota, que ha vuelto a creer en la salvación tras el 1-4 en Granada.