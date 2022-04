El Sevilla podría negarse a jugar la Supercopa de España

Así se lo ha solicitado parte de su afición en el caso de que logre su clasificación

El Sevilla FC lleva meses diciendo que su único objetivo en la presente campaña es meterse por tercer año consecutivo en la próxima Champions League, algo que le permitiría mantener a una plantilla tan cara, competir con clubes más ricos a la hora de negociar fichajes y seguir en la elite nacional y europea. Pero la posición privilegiada que ha ostentado desde hace meses también le hacía mirar de lleno la lucha por una Liga que siempre ha estado muy complicada o, en su defecto, por acabar segundo y jugar la próxima Supercopa de España, un torneo que reparte muchos millones, aunque no a todos por igual como muchos han descubierto en los últimos días.



Eso no era ninguna sorpresa, ya que se sabían las cifras que cobraba cada equipo por participar, pues se han publicado en más de una ocasión antes del torneo, así como lo que se sumaba por pasar a la final o por ser campeón. La diferencia entre Barça y Madrid y el resto era notoria, y no satisfacía a los contendientes menos afortunados; aunque acababan aceptando la suma total que se embolsaban, ya que era superior a cualquier otra que pudiesen cobrar en tornos de nivel nacional y, a veces, internacional. Aparte de optar a un título oficial.



La novedad es que el Barça tuviera que tener una plaza 'asignada' de antemano, aunque se intuía dada la audiencia y espectadores que tuvo el último Atlético-Athletic de la pasada Supercopa.

Desde @Birisoficial pedimos que el @SevillaFC se niegue a disputar, en caso de clasificación, una competición totalmente adulterada como la Supercopa de España.



Nuestra dignidad, como sevillistas, está muy por encima de las migajas económicas que dejen Barcelona o Madrid. pic.twitter.com/qz3DUC5rqt — Biris Norte (@birisoficial) April 20, 2022

, ya que está igualado a puntos con el Barça, aunque tiene un partido más. Pero parte de sus aficionados le han pedido al club que, en el caso de que acabe segundo, renuncie a jugar en Arabia Saudí.Así lo ha solicitado formalmente la peñaen sus redes sociales. "Desde @Birisoficial pedimos que el @SevillaFC se niegue a disputar, en caso de clasificación, una competición totalmente adulterada como la Supercopa de España. Nuestra dignidad, como sevillistas, está muy por encima de las migajas económicas que dejen Barcelona o Madrid", escribe la peña.Como ejemplo, en la última edición, FC Barcelona y Real Madrid se llevaron 6,25 millones de euros cada uno, 4,5 millones fueron para el Atlético de Madrid y 2,5 para el Athletic Club. A ese fijo se añade un extra que en el último torneo fue de 800.000 euros para los semifinalistas, 1,4 millones para el subcampeón y 2 kilos para el ganador.