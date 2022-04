El técnico español que aspira a ocupar el puesto de Pellegrini

Beñat San José está en el grupo de entrenadores que optan a cubrir una vacante para la que quieren al técnico del Betis

Manuel Pellegrini es desde hace dos décadas el entrenador más importante de Chile y el más conocido a nivel Mundial. Ha cosechado éxitos en las dos Ligas más importantes del mundo, la inglesa y la española, ha llegado a semifinales de la Champions y también ha triunfado en su breve paso por Suramérica (Chile, Ecuador y Argentina) antes de saltar a Europa. Por eso, cada vez que hay una vacante en la selección, aficionados y dirigentes ponen sus miradas en el hoy entrenador del Real Betis.

Aunque Chile tuvo opciones de clasificación para el Mundial hasta la última jornada de las Eliminatorias Suramericanas, desde finales del pasado año la ofensiva para convencer a Pellegrini era habitual en los medios. Algo que se ha intensificado después de que se confirmará que La Roja no iba a estar en Qatar 2022.

El técnico bético, por su parte, siempre ha dicho lo mismo. Primero, que le encantaría trabajar para la Federación de su país, como seleccionador y construyendo la base del fútbol chileno, pero no con la directiva actual, que no le ha transmitido su confianza. Y segundo, que lo haría siempre que no llegara para quitarle el puesto a otro compañero y que no tuviera contrato en vigor con ningún club. Tras las noticias llegadas desde Chile a lo largo del último mes, Manuel Pellegrini se vio obligado a dejar claro que no va a moverse del Real Betis, que ha renovado este año, tiene su compromiso con el club verdiblanco y piensa cumplirlo.

"Para mí, sería un orgullo dirigir a Chile. Pero, si vuelvo, es para un trabajo general en torno al desarrollo del futbol, para aspirar en un tiempo prudente y lógico a sacar una buena generación de jugadores. Será difícil volver a acercarse a la última, porque es una generación que no se da todos los días. (...) En mi país no quiero fracasar; si no tengo una directiva que crea que es la correcta para desarrollar el fútbol, no voy a ir a que me guillotinen. (...) Ojalá se puedan dar ambas cosas en el futuro; me encantaría mejorar el fútbol chileno. No en el sentido de ir a un Mundial, que eso es el reflejo, sino con un programa de desarrollo. Ahora mismo, soy feliz en el Betis y no tengo intención ni estoy buscando alternativas para irme a otro lado. No me lo planteo. Lo he dicho muchas veces... No comparo mi país con un club, pero, mientras tenga la alternativa de dirigir clubes, voy a dirigir clubes", sentenciaba hace dos semanas. En realidad, es el mismo mensaje que ha repetido una y otra vez y que no hace albergar esperanzas de que a corto o medio plazo pueda entrenar a la selección de su país.

Una vez descartado el fichaje de técnico verdiblanco, la Federación chilena está barajando varios nombres. El gran favorito, según señalan los medios, es el exjugador sevillista Matías Almeyda, que acaba de dejar el San José Earthquakes estadounidense, pero también suenan fuerte Ariel Holan, actual técnico del León mexicano, o el también ex de Nervión Eduardo Berizzo, destituido hace unos meses como seleccionador paraguayo. Y a ellos se añade el nombre de un español desconocido para el gran público. Se trata de Beñat San José Gil, quien según la prensa chilena ya habría mantenido contactos con la federación de su país.

En España es poco conocido, no en vano el entrenador guipuzcoano sólo ha dirigido en la cantera de la Real Sociedad, pero sí ha tenido un paso destacado en Arabia Saudí y Emiratos Árabes en Asia, México, Chile y Bolivia en América y estuvo dos años entrenando al K.A.S. Eupen de la Primera división belga. En este tiempo ha ganado tres Ligas (Bolivia y Chile) y una Copa en Arabia Saudí.

El aún joven técnico vasco (42 años) podría ocupar un puesto en el que casi todos los chilenos quieren ver a Manuel Pellegrini.