El abrazo entre Coke y Rakitic, el gesto de Campaña... Así fue el triunfo del Sevilla

Las cámaras del club de Nervión volvieron a captar los mejores momentos del desplazamiento a Valencia y el triunfo ante los 'granotas'

El Sevilla Fútbol Club logró un valioso y sufrido triunfo en el Ciutat de Levante el pasado jueves, tres puntos que le permiten afianzarse entre los cuatro primeros y ampliar su ventaja con Real Betis y Real Sociedad, máximos perseguidores por las plazas de Champions League. Un doblete del 'Tecatito' Corona y un testarazo de Jules Koundé para festejar un triunfo de camino al vestuario donde también hubo tiempo para el reencuentro.

Como los que protagonizaron Coke y Rakitic, con un efusivo abrazo en las entrañas del estadio y también otro ex del Sevilla FC y del que se habla como posible refuerzo el próximo verano, José Gómez Campaña, que no pudo jugar el jueves pero que no dudó en bajar a los vestuarios para saludar a la expedición sevillista.

Gestos de rabia, como el de Jordán o el Papu Gómez y también el mensaje claro de Julen Lopetegui a sus jugadores ya en el vestuario. Así vivieron 'Desde Dentro' el triunfo los jugadores del Sevilla FC tal y cómo refleja el vídeo publicado por el club tras el partido.