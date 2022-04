0-1: El Barça vuelve a fallar en casa y aviva la lucha por la Champions

El Barcelona, que tenía marcado en rojo la fecha del partido pendiente ante el Rayo Vallecano, desaprovechó la bola extra que le facilitó el calendario y cayó por 0-1 frente a un rival que prácticamente certifica su salvación. Llegó una vez el Rayo y marcó. El Barça tiró hasta doce veces, las últimas por medio de Adama y Dembélé en el descuento, e incluso reclamó un penalti, que pareció claro en una acción entre Catena y Gavi, que el VAR no entró a valorar.

Con esta derrota, los azulgrana pierden por primera vez en su historia tres partidos consecutivos en el Camp Nou (el de Liga Europa ante el Eintrach y los dos últimos-Cádiz y Rayo-), y pierden el crédito para ser segundos en la tabla, lo único a lo que podían aspirar. Un Barça espeso, sin precisión ni profundidad, pero aún peor: con poca ambición, repitió una actuación fuera de foco. Fue el Barça de Xavi Hernández a remolque desde el minuto 7, cuando el Rayo, en su única aproximación sobre la meta de Ter Stegen, marcó el 0-1.

La jugada fue producto del entendimiento de Isi y de Álvaro García. En una buena triangulación en la zona de medios, Isi Palazón vio la diagonal de Álvaro García, que sorprendió la tibieza de Dest y la salida del meta alemán del Barcelona para marcar. Con Busquets muy tapado con el planteamiento de Andoni Iraola, los azulgranas no tenían creación. Frenkie de Jong estuvo perdido durante muchos minutos y solo Gavi, con su pundonor habitual, ofrecía algún rayo de sol en el juego de los locales.

Bueno Gavi y Dembélé, que se proyecto por su banda, y fue el único foco de peligro de los de Xavi. Antes de la media hora, las dos únicas aproximaciones las firmaron dos defensas: Araujo y Alba, el uruguayo con un tibio remate; el catalán con un remate que salió fuera por poco. A la media hora, el Barcelona espabiló. Reclamaron los locales un penalti en una acción de Gavi y en el 34, un mal despeje de Dimitrievski, permitió otra aproximación de los catalanes.

En los últimos minutos del primer tiempo, el Barça apretó más. Más por inercia que por convicción. En el 43, una volea de Gavi se estrelló en el travesaño y en el 45, un eslálon de Dembélé, que acabó en una falta que no generó más problemas para los rayistas. El Barça, que no contó de salida ni con Piqué ni con Alves, certificó su cuarto partido sin marcar en la primera mitad en el Camp Nou. Nada nuevo bajo el sol y Xavi decidió cambiar el guión en el segundo tiempo, dejó en el vestuario a Dest y puso una defensa con tres centrales (Araujo, Eric García y Lenglet).

Con media hora para el final, Xavi metió en juego a Nico y Memphis por De Jong y Ferran, respectivamente, pero su equipo no daba con la tecla y apenas generaba peligro, más allá de un remate lejano de Alba (min. 58). Le dio una vuelta más Xavi y puso en acción a Adama y Luuk de Jong en el 71, en un intento que ya no le funcionó ante el Cádiz. Poco antes Memphis no acertó en un remate cercano (min. 70) y diez minutos más tarde, el holandés tuvo otra buena ocasión.

En la recta final del partido, con el Rayo más pendiente de arañar segundos al reloj que de jugar, el Barcelona tuvo más llegadas, incluso reclamó un penalti que pareció claro de Catena sobre Gavi, en una jugada en la que no intervino el VAR. Al final, ni con 13 minutos de tiempo añadido le valieron al Barcelona para marcar un gol. Los rayistas marcaron en su único remate a puerta, los de Xavi tiraron doce veces sobre la meta de Dimitrievski.

FICHA TÉCNICA.-



Barcelona: Ter Stegen; Dest (Lenglet 46'), Araujo, Éric Garcia (Adama Traoré 71'), Jordi Alba; Busquets, Gavi, Frenkie de Jong (Nico González 60'); Dembélé, Ferrán Torres (Memphis Depay 60') y Aubameyang (Luuk de Jong 71').

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliú, Maras, Catena, Fran García; Isi Palazón (Mario Hernández 86'), Santi Comesaña (Pathé Ciss 55'), Óscar Valentín (Trejo 66'), Álvaro García; Unai López (Mario Suárez 86'); y Nteka (Sergi Guardiola 55').

Árbitro: Díaz de Mera Escuderos (castellano-manchego). Mostró cartulinas amarillas a los locales Luuk de Jong, Dembélé, Jordi Alba y Gavi; y a los visitantes Santi Comesaña, Balliú, Isi Palazón, Mario Hernández, Trejo y Catena.

Gol: 0-1 (7') Álvaro García.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 21ª de LaLiga, aplazado en su día y disputado en el Camp Nou ante 57.023 espectadores.