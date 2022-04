Van Dijk, a Efe: "Pau Torres y Albiol son fantásticos"

Virgil Van Dijk (Breda, 1991) es uno de los mejores centrales del mundo, pero sabe que cuando se enfrente este miércoles al Villarreal su equipo, el Liverpool, no lo tendrá fácil. El holandés, eje de la defensa 'Red' no duda en alabar a sus rivales y avisa: "Va a ser una eliminatoria muy intensa".

Van Dijk, que busca su tercera final de la Copa de Europa y su segunda Champions, atendió a Efe antes de que el Submarino Amarillo visite Anfield para medirse a uno de los mejores equipos del mundo.

Pregunta: ¿Qué espera de la eliminatoria contra el Villarreal?

Respuesta: "Va a ser muy difícil porque el Villarreal es un equipo muy complicado. Obviamente he visto los partidos contra el Bayern de Múnich y son un equipo defensivamente fantástico. Los jugadores trabajan mucho, tienen mucha experiencia y, sobre todo, juegan como un colectivo.

P: ¿Qué jugadores destacaría?

Sus centrales son increíbles. Raúl Albiol y Pau Torres. Son muy experimentados y fantásticos. Luego en el centro del campo tienen la calma y el toque de (Dani) Parejo y arriba destaco su velocidad.

Gerard Moreno (si llega) es muy rápido y te puede sorprender. A Danjuma ya le conocemos mucho de su etapa en el Bournemouth. Va a ser un cruce muy complicado, pero es que esto son las semifinales de la Champions League. Sabíamos que fácil no iba a ser.

P: Ha estudiado mucho al Villarreal.

R: Bueno, es que nos tocara contra quien nos tocara en semifinales los íbamos a conocer muy bien, porque en esta ronda solo quedan los mejores. No hay rival sencillo en unas semifinales.

Somos conscientes de la dificultad de estos partidos y de estos rivales. La vuelta allí en España va a ser muy dura y esperamos que sea muy intensa. Nos hemos preparado muy bien para intentar ganar la eliminatoria y estar en la final.

P: ¿Son ustedes favoritos para estar en la final?

R: No, eso son debates de la prensa que nosotros preferimos no escuchar. No escuchamos si nos dicen que somos favoritos o no. Jugaremos este miércoles como intentamos jugar cada partido, es decir, saliendo a intentar ganar y, si podemos, llegar a la final. El Villarreal es un gran equipo, con una gran afición y un gran entrenador. Tenemos muchas ganas de que empiecen ya estos dos partidos.

P: La llegada de Luis Díaz en invierno les ha dado un impulso importante.

R: Es un futbolista con mucho peligro. Es capaz de producir momentos muy peligrosos con su desborde y su creatividad. El otro día dio una asistencia, marcó. Y solo ha estado aquí dos meses. Normalmente el periodo de adaptación es duro, porque acaba de llegar, pero es un chico extraordinario y una gran persona. Ha sido capaz de poner su gran calidad al servicio del equipo muy rápido.

Manuel Sánchez Gómez