Cómo y dónde ver por TV y online el Las Palmas-Málaga: fecha y horario

Toda la información para seguir en directo el encuentro del Málaga perteneciente a la jornada 38

La permanencia cada vez está más cerca para el Málaga. Aunque todavía las matemáticas no dan para asegurar el objetivo, parece que no sufrirá en exceso el conjunto de Pablo Guede para sellar la salvación. Para ello debe vencer y esperar que su perseguidor más directo (Amorebieta) no puntúe. Lo tiene a tiro. Esta semana será el cuadro blanquiazul quien abra la jornada 38 del campeonato liguero.

Jugará a domicilio ante un rival de altura, Las Palmas. Los canarios siguen en su lucha particular por conseguir plaza para los Playoffs de ascenso a Primera División. Es la meta del conjunto amarillo, que ha mejorado mucho sus prestaciones en este último tramo de temporada. Dos equipos en situaciones totalmente opuestas, pero que necesitan como el comer los tres puntos.

Gran Canaria no es el lugar idílico para el Málaga. De hecho, la última victoria de los boquerones en las islas fue hace más de una década. Desde entonces, derrotas y empates es lo máximo que pudieron acumular los andaluces en sus visitas. El encuentro dará lugar este próximo viernes 29 de abril a partir de las 22:00 horas peninsular.

¿Dónde verlo por televisión?

El Las Palmas - Málaga se juega este sábado 29 de abril a las 22:00 horas y se podrá ver en directo en dial 47 de Movistar y el 112 de Orange.

¿Cómo seguirlo online?

La opción es la de seguir el encuentro a través de www.estadiodeportivo.com con nuestro directo, la narración de las mejores jugadas y las reacciones de los protagonistas tras el partido.