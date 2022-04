Brandon aclara su futuro

El delantero del Málaga analiza varias claves de su trayectoria y habla sobre dónde le gustaría estar la temporada que viene

Brandon Thomas se ha consagrado como el '9' de Pablo Guede. Tal y como ha demostrado durante toda la temporada, Brandon es el máximo goleador del Málaga CF con 9 tantos en su agenda. A pesar de sus 27 años, el delantero cuenta con una gran experiencia y ha pasado por grandes equipos. El futbolista ha dado un repaso a su pasado y sobre todo, ha hablado sobre su futuro.

En una entrevista realizada por el medio As, cuenta cómo ha sido el tener a tres entrenadores distintos durante este temporada: "No esperaba una temporada tan complicada. Vino una mala dinámica que no supimos arreglar y vino lo del miedo e incertidumbre. Han pasado los entrenadores muy a nuestro pesar".

Con la llegada del argentino Pablo Guede al banquillo de Martiricos, parece haber dado un lavado de cara a un equipo aturdido por la presión de los puestos de descenso. "Se le ve que transmite y que va para adelante. No teme y ha sido una gran inyección de moral. Ha venido para ayudar, apretar a todos el mundo para que nos enchufemos y arreglar este embrollo en que nos hemos metido", contaba el delantero.

El argentino ha caído de pie en un equipo que necesitaba una figura familiar para poder mirar hacia arriba en la clasificación. Por eso, se recuerda todo lo que el nuevo míster ha aportado al Málaga CF: "No le vi jugar, pero me han dicho que era algo parecido a mí como jugador. Y ahora como entrenador es muy aguerrido. Es intenso y no quiere nada de relajación", comenta el atacante balear.

Su carrera apuntaba maneras desde bien pequeño. Pero no solo él, sino uno de sus compañeros de equipo también despuntaba desde alevines. Se trata de Marco Asensio, con el que ha coincidido en las categorías inferiores del Mallorca: "Desde alevines hasta arriba. Prometía. Éramos los más jóvenes del Mallorca y jugábamos con los más grandes en una categoría más. ¡Tenía una zurda bestial! Siempre sacaba las faltas y los córneres. Le he visto marcar goles de córner directo. Me une una buena amistad con él y me alegra todo lo que ha conseguido con el Real Madrid porque se lo merece por buena gente", decía el jugador del Málaga.

Tras las categorías inferiores le llegó el turno a debutar con el primer equipo, un partido del que guarda especial cariño y por la persona que le quiso dar la oportunidad: Joaquín Caparrós. "A Caparrós le tengo un gran cariño porque me hizo debutar en Primera División y me dio la oportunidad con 17 años. Siempre ha sacado gente joven de las canteras donde ha estado. No le temblaba el pulso·, añadía el goleador de Guede.

Sobre su futuro, el delantero ha querido ser claro sobre la posible renovación con el conjunto blanquiazul que podría ponerse sobre la mesa: "No estoy centrado en si me tengo que quedar en un equipo o si me tengo que marchar. Estoy centrado en salvar la categoría y en ayudar con goles, asistencias y haciendo un buen papel. Si me dijeran ¿te gustaría quedarte? Yo en Málaga estoy superbién, muy a gusto y cerca de Granada. Me han tratado espectacular. Si hay la posibilidad y las dos partes estamos de acuerdo, al final sería lo mejor. Málaga lo tiene todo. El clima, la gente y calidad de vida", finalizaba el de Santanyí.