López Catalán: "El Betis, puedo decir rotundamente, no ha hecho ninguna oferta a Isco"

El vicepresidente del Real Betis ha querido zanjar los rumores sobre el posible interés en el futbolista malagueño, que acaba contrato con el Real Madrid

Se viene hablando mucho en los últimos días de un fuerte interés del Real Betis en hacerse con los servicios del madridista Isco Alarcón, que el próximo 30 de junio queda libre y llegará gratis (con su prima de fichaje correspondiente) al equipo que logra cerrar un acuerdo con el malagueño. Así, desde Madrid argumentaban que es una de las peticiones expresas de Manuel Pellegrini, quien ya lo tuvo bajo sus órdenes en el Málaga CF, e incluso se atrevían a dar los números de la posible operación en marcha.

Sin embargo, José Miguel López Catalán, vicepresidente del Real Betis, ha sido mucho más tajante ante los rumores que sitúan a Isco en Heliópolis el próximo año. "El Betis, puedo decir rotundamente, no ha hecho ninguna oferta de ninguna clase a Isco", desmintiendo así las cifras desveladas desde la prensa madrileña en el día de ayer y de las que ED se hacía eco en su web.

En declaraciones a los micrófonos de 'El Pelotazo' de Canal Sur Radio, el vicepresidente verdiblanco incidió en el asunto de Isco, para aclara que, a día de hoy, no hay nada. "Me gustaría desmentir porque no ayuda el decir que el Betis tiene un acuerdo con Isco para el año que viene con esas cantidades. Es totalmente incierto. El Betis, pudo decir rotundamente, no ha hecho ninguna oferta de ninguna clase a Isco", zanjó.

Y tan claro fue López Catalán porque como él mismo reconoció, el Betis no puede moverse en esas cantidades tan altas desveladas desde Madrid. "Y menos en esas cantidades que todo el mundo sabe que el Betis no se mueve ahora mismo. Es algo completamente imposible", añadió, para finalizar aclarando que el club está enfocado en rematar la temporada en LaLiga: "Seguimos centrados en acabar la temporada lo más arriba posible".

Las supuestas cifras del contrato desvelado entre Isco y el Betis

Según desvela As, el Betis estaría dispuesto a ofrecerle a Isco un contrato por dos temporadas más otra opcional a razón de diez millones de euros brutos por temporada. Es decir, convirtiéndolo en el futbolista mejor pagado de toda la historia del Betis. Y es que la operación superaría en cualquier caso los 20 millones de euros. La cifra, eso sí, incluiría la ya habitual prima de fichaje que percibe todo futbolista que negocia como agente libre.

Tanto As como Marca aseguran que el principio de acuerdo entre Betis e Isco ya existe, y que éste estaría supeditado a conseguir la clasificación Champions por parte del Betis. De no lograrse, al Betis le tocaría vender a alguna de sus estrellas para poder hacer frente de ello.