Rafa Mir: "No somos tontos. Había que soñar con todo"

El delantero del Sevilla FC reconoce que el objetivo era la Champions, pero que no van a renunciar a nada

Rafa Mir, delantero del Sevilla Fútbol Club, está cerca de completar su primera temporada en el club de Nervión. Este fin de semana no podrá jugar ante el Cádiz, al ver la quinta amarilla de la campaña frente al Levante, por lo que le tocará animar desde fuera. "Es una pena no poder estar, pero estaremos animando desde fuera. Sabemos que es muy complicado ganar, lo estamos viendo con otros equipos. Tenemos cinco finales y el equipo está preparado para seguir en la pelea por los puestos de arriba. La diferencia entre los equipos es mínima. Hay que trabajar mucho para conseguir las victorias", explicaba el murciano en los micrófonos de Radio Marca Sevilla.

Para ello, estará apoyando a su compañero en la delantera, En-Nesyri, que pasa por una enorme sequía goleadora: "Hace un grandísimo trabajo, presiona y se sacrifica. No está haciendo goles pero está ayudando al equipo de otra manera. Los goles se reparten y tenemos muchos jugadores con goles. Él hace un gran trabajo, es un gran futbolista y está tranquilo".

El equipo sufre en las segundas partes: "El equipo trabaja y da lo máximo que juega. El rival juega y a veces te mete un poquito más atrás. Hay que analizar partido a partido hay que conseguir victorias y el equipo lo hace. Tenemos una oportunidad bonita de hacer historia en el club consiguiendo la segunda plaza. Cuando termine el año hay que analizar qué ha ocurrido. El partido del Levante tenemos la opción de matarlo. Es un partido que tuvimos controlado hasta el final".

Cómo valora su primera temporada en el Sevilla: "Siempre se puede mejorar y para eso trabajo cada día. No está mal. Lo importante es seguir creciendo. ha sido un año duro de adaptación y aprendizaje. Aquí estamos y está siendo una temporada a nivel personal de mucho crecimiento".

El salto del Huesca al Sevilla FC: "El Sevilla es un club súper exigente. Sí la he notado. Ha sido un buen año para hacerlo".

Ha pesado la presión por el título: "Es posible. Desde que llegué aquí el objetivo era entrar en Champions. Estamos cerca de conseguirlo. Había que soñar con todo. No somos tontos y podíamos tener opciones. Lo de la Liga se complicó. El objetivo era entrar en Champions por tercer año consecutivo y, a partir de ahí, lo que viniera era bien visto. Hay que poner en valor la temporada que ha hecho el Sevilla. Debe ser el foco ahora".

Lo que más le ha costado: "Trabajo día a día e intento mejorar. No es momento de hablar ahora. Veremos dónde me he sentido mejor o peor. Lo que es innegable son los números. Me hubiera gustado hacer más goles y jugar más en los últimos meses".

Ahora tiene un rol de revulsivo: "Es la situación que toca vivir ahora. Trato de adaptarme. No es momento para hacer análisis, sino de seguir remando con los compañeros".