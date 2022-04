Salió por la puerta de atrás de las canteras del Madrid y el Villarreal, acabó trabajando en la huerta; hoy disfruta del fútbol en la élite pese al "golpe mental" del Betis

El extremo del Rayo destaca cómo distrayó la Copa a los vallecanos y lo "trágico" de la eliminación en semis frente al Betis

Prácticamente al miso tiempo que desde Vallecas se filtra que Radamel Falcao renovará una temporada más por el Rayo, el extremo murciano Isi Palazón se convierte en centenario como rayista. Una cifra que Isi consiguió en el Camp Nou, que ahí es nada para un obrero del fútbol como él.

32 partidos en Primera división, 57 en Segunda y 11 en Copa que han dado para mucho en la vida como franjirrojo de Isi Palazón, nacido en Cieza en 1994. Y es que su vida como futbolista no ha sido la soñada por todos, pues desde muy pronto le tocó enfrentarse a las decepciones que provoca el fútbol.

A Isi le tocó salir de la cantera del Real Madrid y la del Villarreal para trabajar un tiempo en la huerta. Luego, el Murcia lo rescató para la práctica futbolística. Esta temporada, de hecho, es su primera en la máxima categoría. De todo se aprende, como él mismo reconoce en una entrevista para La Razón: "Te ayuda también a abrir los ojos, a salir un poco del mundo paralelo en el que vivimos los futbolistas. Esos momentos son golpes que te da la vida y te hacen aprender y valorar las cosas. Somos unos privilegiados, hacemos lo que nos gusta, para mí jugar en Primera División es como si fuese fiesta todos los fines de semana y eso es de valorar y de agradecer y es importante que cada uno de nosotros lo sepa".

Y es que Isi sabe estar arriba y abajo, tanto en lo personal como en lo deportivo. Hace no mucho, el Rayo luchaba este curso por puestos europeos: "Cuando íbamos en puestos de Europa, muchas veces me ponía a mirar atrás y decía, 'joder, Isi, mira dónde estabas cuatro o cinco años atrás y dónde estás ahora'. Pero lo pienso más en los momentos malos para no llenarme de pensamientos negativos, que lo único que hacen es cansarte mentalmente. Lo importante es seguir trabajando, creer en que las cosas pueden cambiar y absorber pensamientos positivos, que es lo que va a cambiar la dinámica".

Pues a Isi no se le caen los anillos, como él mismo recuerda. Y es que no hay mayor golpe de realidad que el que te da la vida: "Cuando era juvenil me tocó el segundo varapalo al salir del Villarreal. Ya tienes una edad, ya eres más que adolescente, ya eres un hombre y tienes que valorar las cosas, quieres llevar la vida que tenías antes con esos ingresos y a mí no se me caen los anillos. Creo que allí en Cieza todo el mundo ha trabajado en la huerta porque Cieza vive de eso y fue un aprendizaje muy importante que reforzó mi personalidad porque dije 'Isi, o te pones las pilas o vas a tener que echar muchos años aquí'. Te hace valorar mucho las cosas".

Pero con trabajo todo se consigue. Y si no, que se lo pregunten a Isi, que ahora comparte vestuario con Falcao, con el 'Tigre': "Imagínate, a Falcao lo veía yo ganar la Europa League con el Atlético de Madrid. Y no sólo a Falcao, a Mario Suárez, que ganó aquella Europa League con Falcao, o al míster, que se enfrentó a ellos en esa final. O Trejo. Tengo gente alrededor que han sido muy importantes en el mundo del fútbol, que te hacen ver el fútbol de otra manera. Y en momentos complicados como los que hemos pasado esa tranquilidad que dan es muy importante".

Como el propio extremo reconoce, la lesión de Falcao y la Copa le ha hecho mucho daño al Rayo. Y es que es lógico: "Más que distraído, cuando estás en semifinales das mucha más importancia a la Copa que a la Liga, pero no por nada, porque en Liga estábamos en una posición privilegiada y entendíamos que la Copa era de vital importancia para el club. Físicamente te desgasta estar en dos competiciones, llegando hasta semifinales contra un rival tan duro como el Betis que te exige tanto y en la segunda vuelta ya sabemos que los equipos aprietan mucho y el desgaste físico, desgaste mental yo creo que ha sido muy importante en esta segunda vuelta".



El "golpe mental" del Betis para el Rayo Vallecano, según Isi Palazón

Pero Isi Palazón afronta la vida con positivismo, destacando lo conseguido en Copa, donde fueron eliminados en semifinales por el Betis: "También por la forma en que caímos, contra el Betis, con el presupuesto que tiene, con los jugadores internacionales que tiene y el Rayo recién ascendido, con el mismo bloque del año pasado, con gente que debuta en Primera División este año... tuvimos la oportunidad de hacer historia de verdad y por un gol en el minuto final te acabas yendo fuera".

"Fue todo muy trágico", un "golpe mental", recuerda Isi, quien prefiere dejar atrás todo ello y pensar ahora sólo en acabar de certificar una permanencia que prácticamente está ya en la mano.