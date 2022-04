Las Palmas 2-1 Málaga: El Málaga la 'palma' en Gran Canaria

Febas redujo distancias en el 85' y Roberto tuvo en su cabeza el empate en el minuto 90

Segunda derrota consecutiva del Málaga de Pablo Guede.. Un partido que tuvo dueño (los locales) hasta el, aunque llegó muy tarde para la reacción blanquiazul, que tuvo en la cabeza de Roberto el poder sumar. No fue así, por lo que el descenso podría reducirse asi gana el Amorebieta. En una situación opuesta se encontrará el cuadro de Pimienta, que con esta victoria se colocan a dos puntos del Playoff de ascenso.

No cometer errores en defensa. Era la consigna de Pablo Guede en la visita del Málaga al estadio Gran Canaria. Él mismo lo comentó en rueda de prensa, ganar pasaba por no errar y mantener máxima concentración durante los 90 minutos de juego. Y, aún con esto, no sería fácil puntuar. Más centrado en la parcela defensiva, el conjunto blanquiazul inició el encuentro en bloque bajo en una especie de 1-4-5-1, aunque sobre el papel, pues era Genaro quien hacía como otro central más cuando el equipo trabajaba sin balón.