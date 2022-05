Forjado con nombre de leyenda, estrella en Segunda y ahora en la agenda del Cádiz CF

El delantero gaditano es una de las sensaciones de la temporada y muchos equipos ya están interesados en su fichaje

El fútbol tiene algunas historias curiosas y rocambolescas de difícil explicación. La pasión por este deporte llega a desbordar a los aficionados al fútbol y estos pueden tomar algunas decisiones que pueden tener consecuencias, incluso, en su familia. Este es el caso de Juan Diego Molina Martínez, nombre que a bote pronto no le sonará a nadie, pero que si se aclara que es Stoichkov, delantero del Eibar y una de las estrellas de Segunda división, todas las dudas se despejan. Ahora el ariete es noticia puesto que está siendo monitoreado por el Cádiz CF, que quiere ficharlo en caso de que consiga la salvación en LaLiga.

A sus 28 años, Stoichkov ha alcanzado su madurez futbolística después de enlazar dos temporadas brillantes en AD Alcorcón y CE Sabadell. Ahora lidera a la SD Eibar donde ha explotado de forma definitiva tras acumular 18 goles y 4 asistencias en esta campaña, lo que permite que el Eibar lidere la clasificación de Segunda división y encabece la dura lucha por el ascenso a LaLiga que mantiene la escuadra armera con UD Almería y Real Valladolid.

Esos números han hecho que multitud de equipos llamen a la puerta de Stoichkov, el cual es una de las joyas del próximo mercado de fichajes. El Cádiz CF es uno de los que se ha interesado en su contratación, la cual estará difícil, pues el Eibar no permitirá que se vaya en caso de conseguir el ascenso. Con contrato hasta 2024, el equipo vasco no tiene intención de desprenderse de uno de sus baluartes.

¿Por qué le llama Stoichkov al jugador del Eibar?

Juan Diego Molina Martínez, alias Stoichkov, explicó hace unos años la razón de su apodo en una entrevista que concedió a MARCA. "Mi padre tenía un bar en Barcelona en aquella época y Hristo Stoichkov fue a desayunar allí y le cayó muy bien. Mi padre era un gran seguidor suyo y cuando vio cómo era como persona le dijo que cuando tuviera un hijo le llamaría como el. Al final, mi madre no le dejó, pero todo el mundo me llama así desde antes de jugar al fútbol. De pequeño, a veces pensaba que me llamaba así. Creía que era mi apellido y al final te acostumbras. Si alguien me llama Diego o Juan Diego no le hago caso. Me conoce más la gente como Stoichkov que por mi nombre".

Desgraciadamente para él, su padre falleció una escasos días. Motivo por el que no pudo jugar en la última jornada con el Eibar.

Forjado en el Grupo X de Tercera división, estuvo en la agenda del Betis

A los más veteranos seguidores o lectores de la edición en papel o digital de ESTADIO Deportivo el nombre de Stoichkov le sonará bastante, puesto que el atacante, natural de San Roque (Cádiz), se forjó en el prestigioso, duro y competitivo Grupo X de Tercera división. Stoichkov surgió como un joven talentoso, con mucho gol y con capacidad para decidir partidos. Su carrera no ha sido fácil, costándole mucho de llegar a la élite, prueba de ello es que ha llegado a jugar en el Europa de Gibraltar, pero al final lo ha conseguido tras mucho esfuerzo y trabajo.

Stoichkov llegó a estar en la agenda para reforzar en filial del Real Betis Balompié. Fue en el año 2016, momento en el que llegaron a la entidad de Heliópolis otros buenos futbolistas como Aitor Ruibal o Juan José Narváez.

Stoichkov, delantero del Eibar, no es el único jugador que está en la agenda del Cádiz CF, que también vigila a Cristian Stuani y Borja Bastón

Según informan los compañeros del Diario de Cádiz, Stoichkov, delantero del Eibar, no es el único delantero que sigue de cerca el Cádiz CF, que también ha sondeado a Cristian Stuani, del Girona CF, y Borja Bastón, del Real Oviedo, como posibles refuerzos para su delantera de cara a la próxima temporada.

Ahora bien, todo movimiento está condicionado a la permanencia en LaLiga, objetivo prioritario para la entidad amarilla, la cual centra, ahora mismo, toda su atención.