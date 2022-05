La amenaza al Atleti: "Hay que ir al Bernabéu a animar al Betis"

El equipo verdiblanco puede ser la única amenaza para quitarle el puesto de Champions al conjunto que entrena Diego Pablo Simeone

La lucha por la clasificación para la próxima edición de la UEFA Champions League sigue en pleno apogeo. Uno de los que está inmerso en ella es el Atlético de Madrid, cuarto con 61 puntos, que estará esta noche muy atento a lo que ocurra en el Coliseum donde Getafe CF y Real Betis Balompié lucharán por los tres puntos. Los rojiblancos se podrán la camiseta azulona con la esperanza de que sus vecinos le hagan un favor y le mantengan a la escuadra bética distanciados en la clasificación, de los que les separa cuatro puntos. El Real Betis puede ser el único candidato que quede con capacidad para romper el statu quo de la élite liguera en los últimos años, donde Real Madrid, FC Barcelona, Sevilla FC y Atlético de Madrid no han tenido rivales. Para ello, tiene que ganar en Getafe, y de lograrlo el principal perjudicado será un Atlético que atraviesa uno de sus peores estados de forma en el peor momento de forma: el final de temporada.



No le espera un calendario fácil al Atlético, puesto que tiene al Real Madrid esta misma semana, luego tendrá que visitar al Elche CF, en la penúltima se enfrenta al Sevilla FC y en la última fecha se verá las caras con la Real Sociedad en Anoeta. Es decir, tres equipos europeos en España en los cuatro últimos partidos. No queda ahí la amenaza que se cierne contra el equipo que entrena Diego Pablo Simeone, pues ahora, tras el título de LaLiga conquistado por el Real Madrid que no ha tenido felicitación alguna por su vecino, en el Real Madrid comienzan a salir voces que piden darlo todo contra el Atlético y si es posible y la matemática lo permite ser solidario con un Real Betis Balompié con el que se mide en el cierre de LaLiga en el Santiago Bernabéu. A ello hay que añadir que en el entorno colchonero se es reacio a hacerle pasillo al Real Madrid por su campeonato liguero, por lo que la tensión está creciendo aún más.



Aun así, de suceder este contexto, los últimos precedentes del Real Betis en el estadio blanco ya dejan claro que está más que capacitado para sacar el triunfo. En las anteriores cuatro citas el Betis ha cosechado dos victorias y dos empates sin recibir goles.



A todo esto, la última voz pública que se ha sumado a este corriente de colaboración entre Real Madrid y Real Betis contra el Atlético ha surgido en El Chiringuito de Jugones presentado por Josep Pedrerol, donde el contertulio y periodista Juanma Rodríguez, reconocido aficionado del Real Madrid, ha asegurado que tienen que ser béticos y perjudicar a los atléticos. "Hay que ganar 0-5 al Atlético", "estáis en nuestras manos", "hay que ir al Bernabéu a animar al Betis" son algunas de las frases que denotan la corriente que se está alimentando en las últimas semanas.