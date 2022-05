Apuesta en el Betis de Quique Setién, desechado por el Almería y viendo las estrellas en la MLS

El centrocampista era uno de los protegidos en la cantera del FC Barcelona, pero nunca llegó a cumplir las expectativas que había depositadas en él

El fútbol es un deporte en el que existe una enorme competencia. Muchos son los niños que comienzan a jugar a este juego, primero por diversión y posteriormente para conseguir ganarse la vida con él, con el objetivo de llegar a ser profesionales. Por ello, hay que darle todo el mérito a aquellos que llegan y se convierten en futbolistas al máximo nivel. Dentro de su arduo y difícil camino, muchos son los jóvenes que generan unas grandes expectativas y de los que se esperan mucho. Este es el caso de una de esas joyas que iba para estrella y que tras pasar por equipos como FC Barcelona, Real Betis Balompié o UD Almería, ahora no da pie con bola en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. Su nombre no es otro que el de Wilfrid Kaptoum.

A sus 25 años, cumplirá 26 en julio, Kaptoum se encuentra ahora mismo en el New England Revolution de la liga estadounidense. Desde que abandonó España, allá por 2020 cuando rescindió contrato en el Real Betis Balompié, el de Camerún no encuentra su mejor juego pues en la escuadra asentada en Boston no está jugando prácticamente nada siendo un futbolista joven que llegaba con grandes referencias y mayor caché de España.

Kaptoum ha jugado en total 980 minutos en dos temporadas en la MLS, acumulados en 25 partidos en los que sólo ha anotado un gol y dado una asistencia. Especialmente pobre está siendo su participación en este 2022, ya que de los doce partidos oficiales que ha disputado New England Revolution, Kaptoum sólo ha participado en cuatro duelos siendo titular en uno. Un escaso bagaje para un centrocampista que estaba llamado a liderar a la nueva generación del fútbol africano. Un golpe muy duro que le está haciendo ver las estrellas en el balompié estadounidense.

Kaptoum: el protegido de Eto'o, apuesta del Betis de Setién que salió mal, desechado por el Almería y estrellado en la MLS

La historia de Wilfrid Kaptoum se remonta a su país natal, donde fue reclutado por la Eto'o Academy. Eso le ayudó para hacerse un hueco en el FC Barcelona. Ahí llegó al filial culé para luego pasar a los escalafones inferiores del Real Betis Balompié, con el cual alcanzó a debutar en el primer equipo. Su momento álgido fue cuando Quique Setién, por entonces entrenador verdiblanco, apostó por él en un Real Betis - Atlético de Madrid, que ganó el cuadro bético por 1-0 con gol de penalti marcado por Canales, donde realizó un gran partido. A partir de ahí comenzó a acumular minutos y experiencia, pero todo se acabó cuando el cántabro se marchó de la entidad arraigada en el Benito Villamarín.

A pesar de que el Real Betis lo ató hasta 2023, nunca hubo confianza, lo que produjo su cesión con opción a compra a la UD Almería, tasada en 3,5 millones de euros que era obligatoria en caso de ascenso. Allí comenzó jugando, pero poco a poco perdió protagonismo hasta dejar de ir convocado incluso, por lo que fue desechado.

Regresó al Real Betis Belompié y a pesar de que le quedaban dos años de contrato, fue rescindido. Firmó, como agente libre, a inicios de 2021 con New England Revolution, su actual club, en el que ahora intenta hacerse un hueco en la MLS, pero no le va tampoco demasiado bien.