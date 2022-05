Cantos de sirena para Acuña desde la Premier League

El lateral izquierdo argentino estaría en la lista de deseos de uno de los clubes potentes de Inglaterra

El lateral izquierdo argentino del Sevilla Marcos Acuña firmó esta temporada su ampliación de contrato hasta el 30 de junio de 2025 como respuesta del club a su gran rendimiento en estas dos temporadas como jugador del Sevilla Fútbol Club, y posiblemente también, ante la posibilidad de que llegaran algunos interesados en el mercado de verano. Y así parece que puede ser, o de eso al menos se está hablando ahora en los tabloides ingleses, de los que se han hecho eco en Argentina hasta el mísmisimo diario Olé.

Según estas informaciones, el Manchester United estaría interesado en hacerse con los servicios del 'Huevo' de cara a la próxima temporada en la que el nuevo técnico será el holandes Erik Ten Hag. El actual entrenador del Ajax habría puesto sobre la mesa del club de Old Trafford algunos nombres de posibles fichajes para la 2022/2023 y entre ellos estaría el del lateral zurdo del Sevilla FC Marcos Acuña.

El argentino es un hombre capital para Julen Lopetegui y el estilo de juego del técnico vasco pero las cifras que se barajan son importantes. Algunos medios hablan de que la cifra de una posible transferencia podría rondar los 20 millones de euros y fue hace apenas dos veranos cuando Monchi pagó al Sporting de Portugal poco más de 11 millones por hacerse con el 'Huevo', aunque en el club de Nervión tan sólo se desprenderían de un jugador de su calibre por una oferta fuera de mercado. A sus 30 años, Acuña pasa por el mejor momento de su carreara deportiva, siendo titular indiscutible en el Sevilla FC y también en la selección argentina.

Sea como fuere, el Sevilla no descarta reforzar su flanco izquierdo salga o no Acuña, pues es el rendimiento de Augustinsson no ha sido el esperado y ya han sonado varios nombres con fuerza para dicha demarcación, como el uruguayo Espino o el colombiano Mojica.