La carta de libertad de Martial, el nuevo escenario para Monchi y lo que de verdad le está pagando el Sevilla

Desde Inglaterra aseguran que en el United sopesan la idea de llegar a un acuerdo con el jugador para rescindir su contrato, pues no cuenta para el nuevo técnico Ten Hag

El rendimiento de Anthony Martial en el Sevilla Fútbol Club está muy lejos del que se esperaba cuando el jugador llegaba a Nervión en los últimos días del mercado de enero. Entre el periodo de adaptación y las lesiones, el atacante francés no ha tenido la regularidad y continuidad que esperaba y eso le ha impedido destacar durante su préstamo en Nervión. El jugador cedido por el Manchester United ha disputado once partido, ocho en LaLiga y tres en la Europa League, en los que ha anotado un gol y ha firmado una asistencia, habiéndose perdido cinco partidos por lesión.

Ahora mismo trabaja para recuperarse de su dolencia y poder aportar al club nervionense en los cuatro últimos partidos de LaLiga para alcanzar el objetivo de la Champions League pero su participación en el próximo choque ante el Villarreal está en duda tras lesionarse hace tres jornadas en el duelo frente al Real Madrid. Y si dudas hay sobre su participación en La Cerámica, más incierto todavía se presenta su futuro el próximo verano. En el Sevilla FC le quedan cuatro partidos, entonces volverá a Mánchester, pues en enero se firmó una cesión pura y dura sin opción a nada más. Aunque desde su llegada a Nervión no se ha dejado de hablar de la posibilidad de continuar de blanquirrojo más allá del próximo verano. El propio Monchi no hace mucho no descartaba tal posibilidad, "aunque hay muchas cosas que ver y hablar con el jugador a final de la temporada", añadía el de San Fernando.

Y es que el verano será intenso en Old Trafford, donde habrá que tomar muchas decisiones sobre la nueva planificación deportiva con la llegada del nuevo técnico Erik Ten Hag. Un Ten Hag que ya habría dado su opinión sobre Anthony Martial, según apunta el diario Mirror, y que no entraría en sus planes para su Manchester United. Así, este mismo diario apunta que el club inglés estaría sopesando la idea de pagarle a Martial 12,5 millones de libras (casi 15 millones de euros al cambio) para así rescindir su contrato al que todavía le restan dos temporadas más.

De esta forma se abriría un nuevo escenario para Anthony Martial, donde el galo se convertiría en agente libre y podría negociar con cualquier club para llegar 'gratis', pues recibiría su correspondiente prima de fichaje por no pagar traspaso alguno. Ahí podría ganar enteros la opción del Sevilla, según desvela The Sun, que ve inviable hacerse cargo de su sueldo de 240.000 libras semanales (casi 300.000 euros), pero que cambiaría todo si llegara con la carta de libertad bajo el brazo.

En su cesión al Sevilla FC, el United está pagando el 60% del sueldo del jugador pero cuando vuelva a Old Trafford los 'Red Devils' volverán a hacerse cargado del 100% de su alto salario, que se iría hasta los casi 30 millones de euros en los dos años de contrato que le quedan, de ahí, que en el club británica sopesen la posibilidad de llegar a un acuerdo con el jugador y pagarle la mitad del contrato que le queda a cambio de marcharse libre.