Getafe CF-Real Betis (0-0): Las piernas no dan para subir la apuesta

Sigue con ESTADIO Deportivo toda la información relacionada con el encuentro que cierra la jornada 34ª de LaLiga

Lo intentó. De eso no hay duda. Salió a por el partido desde el principio, consciente seguramente de que las piernas no darían para noventa y tantos minutos a ritmo alto. Y dominó de largo la primera mitad, con ocasiones clarísimas de Pezzella y Fekir abortadas por David Soria, pero el Real Betis volvió a la cruda realidad en la segunda, con las fuerzas justas para aguantar un empate (0-0) que, como al Getafe en su lucha por sellar cuanto antes la permanencia, se queda corto para subir la apuesta. La temporada es ya de sobresaliente, con un título en el bolsillo y presencia asegurada en la Europa League y la Supercopa de España, pero la tentación de la Champions, que habría quedado a un punto de haber vencido en el Coliseum, era tan golosa que merecía un esfuerzo. Nada está perdido, aunque la ocasión era pintiparada.

Si la incógnita era el estado de concentración e implicación de los verdiblancos, con la resaca por el título de Copa muy reciente, todo quedó resuelto enseguida. Ya el once del 'Ingeniero', con dos cambios obligados y otros dos no forzados, pero manteniendo la esencia del de gala, daba a entender que la encomienda general era ir a por la Champions, confirmándose de salida con una fuerte presión alta que estuvo a punto de traducirse en el 0-1 antes del minuto 2: Fekir saca rápido una falta en el vértice del área para que Canales la cuelgue y Pezzella cabecee a quemarropa, teniendo que esforzarse David Soria para mandarla a córner. El peso del juego era visitante de manera clara, con los azulones agazapados y resignados a la espera de un contragolpe.

Sergio, el capitán este lunes, Sabaly y el campeón del Mundo probaron desde la frontal, porque no había tantas prisas como ganas, de momento sin fortuna. La defensa de cinco del Getafe no se imponía, por lo que su oponente trataba de buscar los resquicios a la espalda, bien con balones en largo o rompiendo líneas en conducciones. Faltaba un chispazo que desequilibrara la contienda, con sensaciones casi inmejorables. Eso sí, como de costumbre, el exceso de confianza es el peor enemigo de los que mandan. En el ecuador de esta fase, un mal despeje de Pezzella propició la transición local, con un gran pase de Borja Mayoral a Maksimovic para el zurdazo del serbio y el cruce oportunísimo de Víctor Ruiz. El objetivo era tomar la iniciativa en el marcador, si bien los riesgos atrás tenían que ser los justos.

Sólo la precisión frustraba los intereses béticos en la recta final del primer tiempo. Por ejemplo, aunque luego quedaría invalidado por fuera de juego, Ruibal no conectó por poco con el 'Panda', que buscaba ya el mano a mano. A renglón seguido, Borja tampoco baja en el área el servicio de Álex Moreno, mientras que Fekir mandó ligeramente alta una falta desde el ángulo. La respuesta llegaría sobre la bocina, pero Bravo anduvo más rápido que Enes Ünal para cazar el centro de zurda de Óscar Rodríguez. Sin respiro, subía la apuesta el '8' heliopolitano, mandando un zurdazo desde el semicírculo que tuvo que mandar a córner con apuros David Soria.

Antes del descanso, una de esas acciones evitables con el galo como protagonista: Djené le da un manotazo y el ex del Lyon se protege girando el brazo hasta rozar al togolés, jugándose la tarjeta. Cordero Vega no quiso hacer 'sangre', con la coartada de dejar jugar, lo que encendió a la grada en una fase con más juego subterráneo que real. Mucho por corregir en la reanudación para acercarse a un triunfo más valioso para el objetivo de cada uno. Y saltó más 'enchufado' el equipo de Quique, que, de no ser por Bravo, se habría adelantado a los tres minutos, pero el chileno despejó el testarazo a quemarropa de Okay Yokuslu en una falta colgada por Arambarri. Poco después, una pérdida tonta de Sabaly permitió a Olivera colgarla y generar una melé en la que, por fortuna, siempre hubo alguien que taponara los intentos de la escuadra madrileña.

Pellegrini tiró de Juanmi y Lainez para buscar la verticalidad que faltaba con Tello y Aitor, aunque el Getafe mantenía su fortaleza defensiva, asustando en las contras y a balón parado. El cansancio y quizás las precauciones ralentizaban los ataques de un Betis que caía una y otra vez en imprecisiones y pérdidas. Uno de los más desatinados era el recién ingresado Juan Miguel, que erró dos veces en campo propio para provocar llegadas nítidas de los madrileños. No daban las piernas a los heliopolitanos para rizar el rizo, por lo que empezaron a ver bueno el empate.

FICHA TÉCNICA.-

Getafe CF: David Soria; Damián Suárez, Okay Yokuslu, Mitrovic, Djené, Olivera; Arambarri, Maksimovic (Florentino 88'), Óscar Rodríguez (Aleñá 73'); Enes Ünal y Borja Mayoral (Sandro 73').

Real Betis: Bravo; Sabaly, Pezzella, Víctor Ruiz, Álex Moreno; Guido Rodríguez, Canales; Aitor Ruibal (Juanmi 59'), Fekir (Joaquín 82'), Tello (Lainez 59'); y Borja Iglesias (Willian José 75').

Árbitro: Cordero Vega (cántabro). Amarilla al local Mitrovic y el visitante Aitor Ruibal.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 34ª de LaLiga, disputado en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe ante 9.916 espectadores, con más de 600 aficionados béticos en las gradas. El cuadro azulón homenajeó al verdiblanco, campeón de la Copa del Rey, con un pasillo a su salida al terreno de juego.