La mejor noticia con la que el Betis vuelve de Getafe, antes de un 'Todos contra todos' por la Champions

Pellegrini respira aliviado de cara a una jornada con tres duelos directos en zona europea: el quinto contra el segundo, el cuarto frente al campeón y el séptimo se mide al tercero

El Real Betis afrontará las últimas cuatro jornadas con la tranquilidad de tener asegurada su participación en la Europa League con total indiferencia de su posición clasificatoria en LaLiga, gracias al privilegio extra que le otorga su condición de flamante campeón de la Copa del Rey. No obstante, y a pesar de que este lunes en Getafe encadenó su tercer partido seguido sin marcar, encadenan la plantilla verdiblanca no quiere bajarse de esa nube que le mantiene flotando de ilusión y promete darlo todo para intentar cerrar la temporada con el broche de oro que supondría clasificarse para la Champions, que supundría un fortísimo espaldarazo al pretendido crecimiento económico y deportivo de la entidad.

Para preparar el partido contra el Getafe y pasar la resaca copera, Manuel Pellegrini dispuso de nueve días, pero para el próximo choque sólo tendrá cuatro: en la jornada 35, el Betis recibirá en el Benito Villamarín a un FC Barcelona al que ya derrotó en el Camp Nou -con aquel gol de Juanmi que quedó inmortalizado en un villancico para la posteridad- y que supondrá otro exhaustivo test de credibilidad sobre las ganas de Champions que tiene este plantel tras un mal partido en el Coliseum.

Para recibir al Barça, Pellegrini estaba muy pendiente de lo que sucediera en tierras madrileñas con un futbolista en un momento de forma superlativo como es Borja Iglesias. El Panda, que como el resto de sus compañeros no tuvo su mejor día ante el exceso de vigilancia al que fue sometido, era uno de los dos apercibidos que tenía el Betis antes de jugar contra el Getafe. El otro era el siempre competitivo Andrés Guardado, que comenzó el partido como suplente y no llegó a disputar ni un solo minuto (el técnico chileno sólo hizo cuatro cambios y no estuvo entre ellos). Por lo tanto, los dos estarán disponibles para el duelo contra los culés.

Además, durante la semana, Pellegrini estará pendiente de la evolución de otros dos hombres importantes en sus esquemas que no llegaron a tiempo de viajar al Coliseum Alfonso Pérez, casos de William Carvalho y el canterano culé Marc Bartra. Otro exazulgrana como Martín Montoya y Víctor Camarasa seguirán causando baja por lesión, pero el técnico del Betis recuperará a un hombre que venía creciendo en protagonismo, Paul Akouokou. El internacional marfileño cumplió este lunes el partido de sanción que le cayó por su expulsión en el epílogo del choque contra el Elche CF, previo a la final de Copa.

La jornada 35, además, tiene múltiples duelos directos en la zona alta de la clasificación, ya que además del Betis-Barça, cabe destacar el derbi capitalino entre el Atlético y el Real Madrid en el Wanda Metropolitano con cierto 'pique' a costa del pasillo y el choque que librarán en La Cerámica el Villarreal CF y el Sevilla FC. De no remontar este martes en las semifinales de la Champions ante el Liverpool (2-0 en Anfield), el duelo ante su exequipo sería una 'final europea' para Unai Emery y los suyos. Segundo contra quinto, cuarto contra el campeón y el séptimo contra el tercero. Desde luego, era importante para Pellegrini poder contar con el caudal goleador de Borja Iglesias y la experiencia de Andrés Guardado. La mejor noticia, junto con el punto sumado, de un trabado encuentro en Getafe.