"Nunca he tenido un ídolo; sólo me fijaba en el grupo, que ganaran los de verde"

El bético Juan Miranda, autor del penalti definitivo que dio la tercera Copa del Rey al Betis el pasado 23 de abril, repasa su carrera como futbolista y destaca el nivel del fútbol andaluz: "Aquí siempre ha habido muchísimo nivel y se está demostrando ahora"

Como un "sueño" hecho realidad. Así analizaba el bético Juan Miranda la final de Copa del Rey que el Real Betis Balompié disputó el pasado 23 de abril en el Estadio de La Cartuja y que, a la postre, acabaría ganando, consiguiendo el título por tercera vez en su historia. Aún no sabía el zaguero de Olivares que un tanto suyo de penalti, en la tanda final, supondría el gol del triunfo definitivo, después de que Betis y Valencia hubieran empatado a uno durante el tiempo reglamentario. El destino le tenía deparada esa sorpresa... 17 años después, el Betis conseguía levantar de nuevo la Copa del Rey. Y con un canterano como protagonista, como ya ocurriera en su día en el Calderón. Un broche de oro para Juan Miranda, que en los últimos meses, además, ha ganado plata en los Juegos Olímpicos de Tokio y ha debutado con la absoluta de España. Una carrera al alza como bético y como internacional español.

- Recordando esa final contra Brasil en los Juegos Olímpicos de Tokio. Una pena que esa final no se pudiera ganar, pero una alegría, en el fondo, por la medalla de plata. ¿No?

- Sí, es verdad que cuando estás ahí y vas con España el objetivo es ganar. Es a lo que aspiras, por lo menos a conseguir medalla, que es lo bonito de los Juegos Olímpicos. Una pena que la final se nos escapara y además en los últimos minutos. Pero bueno, como experiencia ha sido única y al fin y al cabo al recordarlo te vas contento con esa medalla por lo menos.

- Podría decirse que hoy día los futbolistas profesionales son, en cierta manera, unos deportistas 'privilegiados' en comparación con otros deportes. En Tokio coincidió con otros deportistas que no tienen tanta relevancia pública ¿Cómo se vive en la villa olímpica ese ambiente? ¿Esa mezcla con el resto de los deportistas españoles?

- Es una de las cosas más bonitas de los Juegos Olímpicos, poder convivir con otros deportistas. Yo que soy joven a algunos los veía por la televisión en otros Juegos Olímpicos y ahora coincidir con ellos en la villa olímpica es una experiencia única. Pero sí que es verdad que como futbolista soy uno más, vivo como uno más y allí también en la villa es más de lo mismo. Eres un deportista más como ellos y eso es lo que hace también única la villa y en sí los Juegos Olímpicos.

- ¿Se cruzó con algún bético que le dijera algo del Betis?

- Sí, me crucé con dos piragüistas que eran muy del Betis, son de Sevilla. Tengo amigos en común, los estuve saludando y muy bien la verdad. Eran Pablo Martínez y Cayetano García.

- Los otros dos andaluces que había en la convocatoria de la selección española para Tokio eran Bryan Gil y Dani Ceballos, ¿hicieron una piña por el hecho de ser del sur?

- A Bryan sí que lo conocía ya, tenemos muy buena relación al haber estado en la selección juntos. Con Dani sí que no había coincidido nunca, la verdad que hicimos muy buenas migas y hoy en día seguimos hablando. Nos llevamos muy bien.

- Bryan, Ceballos, Miranda... Buena muestra de la relevancia del fútbol andaluz y de su nivel.

- Es verdad que el territorio de Andalucía es bastante grande y salen muy buenos futbolistas. Aquí en nuestra comunidad se trabaja muy bien el fútbol base desde un principio y eso desde arriba se nota.

- El verano pasado estuvo en los Juegos Olímpicos, pero también debutó con la absoluta. No es un título, pero debe ser algo parecido a conseguir una medalla de plata en los Juegos o ganar un título con el Betis€

- Sí. Fue un debut con gol y además especial. Era un debut raro por así decirlo, pero fue bonito y se disfrutó al máximo.



- De una final de los Juegos Olímpicos a otra final de Copa con el Betis. Y en Sevilla, en un estadio como La Cartuja, que hasta hace muy poquito estaba prácticamente en desuso.

-Para mí es un sueño. Quién me lo iba a decir que después de tanto tiempo iba a vivir una final aquí en mi ciudad, con mi gente viéndome en la grada. La Cartuja es un gran estadio en el que caben muchas personas.

- Hablando un poco del fútbol base andaluz. Es canterano del Betis, aunque se fue a la Masía. ¿Cómo es todo ese proceso? Muchos, a diferencia de usted, no consiguen llegar a la elite.

- Desde que empecé con seis o siete añitos en el Betis hasta infantil de segundo año fueron momentos muy buenos. Siempre, aquí en Andalucía, ha habido muchísimo nivel y así lo está demostrando ahora. Estamos viendo ahora al juvenil en Copa del Rey que va muy bien y esperemos que la gane. Eso es lo que trabajamos aquí en Andalucía. Desde las federaciones se trabaja muy bien y están saliendo muy buenos jugadores. Ojalá sigamos así muchos años y que sigan saliendo.



- ¿Cómo fue su etapa en la Masía?

- Cuando me fui del Betis lo dejé claro, que nunca iba a cerrarle la puerta. Es mi club, es mi familia, es el club que desde pequeño he estado al lado de él y cuando me fui tenía en mente que quería volver. Mi objetivo cuando estuve en la cantera siempre fue entrenar en los campos donde estoy ahora. Recuerdo cuando de pequeño veía al primer equipo entrenar y soñaba con algún día estar donde estoy ahora. Para mí es un sueño y es muy bonito lo que estoy viviendo.

- Casos como el suyo hay muchos en el fútbol andaluz. Sir ir más lejos, Bryan Gil, que el pasado verano salió al Tottenham. O Gavi, que como usted fue del Betis al Barça. Hay mucho talento en Andalucía que se exporta tanto al extranjero como a los grandes de España.

- Tenemos la suerte de que están saliendo grandes jugadores andaluces, se está trabajando bien desde abajo y eso es lo importante, que salgan. Después cada uno ya decide a dónde quiere ir.

- En el caso del Betis se está trabajando especialmente bien la cantera en los últimos años€

- En el Betis siempre se ha trabajado bien, aunque unos años haya habido más canteranos que otros. Pero en global, lo que es el Betis desde que yo estoy aquí, desde pequeño, se ha trabajado muy bien. Eso es gracias al club y al fútbol base.

- Las instalaciones son algo que, también, se han ido adaptando a los tiempos. Hay campos de fútbol base que tienen poco que envidiarle a los profesionales.

- El tema de las instalaciones también es muy importante. El poder convivir en las instalaciones es muy importante para que el jugador se sienta cómodo. Es una pieza fundamental en el fútbol base.

- ¿Algún referente de la época en el que se fijara?

- No tenía un ídolo, nunca lo he tenido. Lo único que me fijaba en el Betis era en el grupo, en el que ganara siempre. Me daba igual quién metiera o quién era el mejor. Me daba igual, solo quería que ganaran los de verde.

- ¿Cree que al Betis le va a dar para luchar por la Champions en este tramo final tan exigente?

- Tenemos plantilla para estar ahí arriba y hasta que las matemáticas no digan lo contrario vamos a pelear. Estamos muy cerca todos ahí arriba, quedan pocas jornadas y se está poniendo la liga muy bonita. Es una suerte que podamos estar ahí para alcanzar nuestro objetivo, que es Europa de manera global. Estamos peleando por todo y ojalá y entremos en esa Champions.