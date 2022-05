El líder del Barça se libra del Villamarín

En la Ciudad Condal ya ven encarrilada la Champions League y esperan certificarla ante el Real Betis

Los empates de Sevilla y Betis y la derrota del Atlético, unidas a la sufrida victoria del Barça ante el Mallorca, han tranquilizado las aguas en la Ciudad Condal, donde habían visto peligrar no sólo la segunda plaza liguera sino hasta su puesto de Champions League.

Esta tarde regresan a los entrenamientos sabiendo que el partido del sábado ante el Real Betis sigue siendo trascendente pero no tiene la urgencia que se preveía para ellos. Hace apenas tres días, de caer en ese encuentro, hubieran visto cómo el equipo verdiblanco se les podía situar a sólo tres puntos más el 'average' perdido y ahora, como poco, se les pondría a cinco con sólo nueve puntos en juego. De hecho, ya echan cuentas de que, ganando en el Benito Villamarín, asegurarían el puesto de Champions que se marcó como objetivo Xavi Hernández cuando relevó a Koeman.

Tal vez por ello desde Barcelona no piensen tomar riesgos y según asegura la prensa barcelonesa no forzarán el regreso de Gerard Piqué. El central catalán forzó para estar en un partido tan importante como el del pasado domingo ante el Mallorca y recayó de su lesión. De ahí, que esté prácticamente descartado para vérselas con el Betis e, incluso, sea poco probable que jugue ante el Celta tres días después en el Camp Nou.

Incluso se plantean, si logran los objetivos en los dos próximos encuentros, que no juegue más lo que resta de temporada. Aunque eso parece más difícil, pues aunque la Champions la tienen encarrilada no ocurre lo mismo con la segunda plaza, con el Sevilla FC a sólo dos puntos. Y aunque no sea un pérdida tan importante como la de no jugar la máxima competición continental, los entre siete y diez millones que ingresan los dos poderosos por jugar en Arabia Saudí son una ayuda trascendental para un club tan mermado en lo económico como el blaugrana.

Su ausnecia se vería 'sustituida' por Samuel Umtiti, que recibió el alta médica el pasado fin de semana y fue convocado ante el Mallorca después de más de tres meses de baja. El central francés, junto a su compatriota Lenglet, Eric García y Araujo son las opciones que tiene Xavi disponibles para lo que queda.

La de Piqué no sería la única baja confirmada para lo que resta de campaña, ya que aunque se preveía, casi se ha confirmado que Pedri no reaparecerá ya en lo que resta de Liga y se hablará para que no juegue con España la Liga de Naciones; y que así esté descansado para comenzar con el Barça la próxima pretemporada, que este año se adelantará por el rápido inicio de la próxima Liga.