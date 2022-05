Al Betis le sale competencia con el 'sustituto' de Tello

Desde Barcelona aseguran que hay muchos clubes interesados en Ez Abde, por el que preguntó el equipo verdiblanco

Ez Abde ha pasado de se un habitual para Xavi a liderar a un Barça B que, con él, ha remontado desde posiciones peligrosas a luchar por el 'play off' de ascenso a Segunda división. El marroquí fue una de las apariciones estelares que llegaron de la mano de Xavi tras el adiós de Koeman.

Sergi, que lo conocía del filial, lo hizo debutar en el paréntesis en el que ocupó el banquillo del primer equipo ya bajo la supervisión de Xavi, y éste lo mantuvo en el primer plantel hasta finales de enero, cuando llegaron Adama y Aubameyang y se quedó sin sitio. Su 'descenso' al filial no ha parecido afectarle y está ofreciendo su mejor versión. Un gol y siete asistencias en 17 partidos y mucho desequilibrio por la banda izquierda son su tarjeta de presentación.

Lo que sí tiene claro es que su etapa en el Barça B ha acabado o más bien terminará con el final de temporada. Aunque el equipo ascendiera se ve para jugar en la máxima categoría y si no le hacen sitio en el primer equipo saldrá, previsiblemente, cedido. Aunque desde Barcelona aseguran que no descartan un traspaso si llega una buena oferta por él. El Barça no anda tan sobrado de dinero como para rechazar 'cash'.

Su agente es Javi Garrido, socio de Jorge Mendes, que sería el que se encargaría de moverlo. En este sentido, según asegura el Mundo Deportivo, ya han preguntado por él varios equipos de la Premier League y de la Bundesliga.

También lo había hecho hace unas semanas el Real Betis, entre otros clubes españoles. El club verdiblanco está buscando un sustituto de Tello para la próxima campaña y está tocando todos los perfiles. Desde los muy elevados, caso del también exblaugrana Deulofeu, a otros como Ez Abde que pueden llegar en calidad de cedidos.

Si hay equipos británicos por medio la competencia será importante. Aunque como ya ha demostrado Antonio Cordón en sus dos años al frente de la dirección deportiva verdiblanca, lo que ahora es de un color cambia conforme pasan los meses y siempre aparecen buenas opciones, igual o mejores que las primeras, o estas últimas pasan de imposibles a asequibles.

En cualquier caso, el Barça hará negocio. Pagó por él dos millones de euros el pasado verano al Hércules, ha jugado diez partidos con el primer equipo, al que ayudó a mantenerse en la pelea antes de que llegaran los refuerzos invernales y ahora está liderando al filial. Y en todo este tiempo su precio ha subido. Y su valor se ha multiplicado por cuatro hasta los 8 millones.