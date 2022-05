Castro analiza el próximo mercado en el Sevilla: Bono, En-Nesyri, Koundé, Diego Carlos, Ocampos y el 'vender para crecer'

El presidente nervionense pone en valor a esta plantilla y analiza las posibilidades de tener que hacer ese gran traspaso que llevan tres temporadas evitando; la afición le manda un mensaje claro sobre Koundé: "Cláusula o nada"

El Sevilla FC lleva tres temporadas seguidas evitando realizar una de esas grandes ventas a la que ya estaban acostumbrados en Nervión y que ha formado parte de su estrategia de crecimiento en estas dos últimas décadas de éxito permanente. Este verano, todo apunta a que será diferente. Puede que hasta muy diferente, pues hay muchas voces -dentro y fuera del club- que piden una remodelación intensa. Se antoja complicado esquivar traspasos importantes, pues los ingresos europeos han sido mucho más bajo de los esperados por las tempraneras eliminaciones, hay un buen puñado de millones en juego que marcan la diferencia entre quedar segundo o cuarto y en la junta de diciembre se aprobaron unas cuentas con un déficit de 41 millones, con la crisis mundial como principal causa.

El Chelsea FC no se ha olvidado de Jules Koundé, el Newcastle promete volver a la carga por Diego Carlos y otros como Youssef En-Nesyri y Lucas Ocampos siguen contando con pretendientes de nivel, aunque preocupa la lógica devaluación de ellos dos y de otros efectivos de la plantilla de Julen Lopetegui por su deficiente rendimiento en esta temporada que va tocando a su fin. "Esta entidad, como hace siempre y este año en grado superlativo, hace siempre un enorme esfuerzo por tener el mejor equipo posible. No vendimos a Koundé en verano por muchos millones de euros, rechazamos una oferta altísima por Diego Carlos en invierno y, además, trajimos al Tecatito y a Martial. Hemos puesto toda la carne en el asador, creo que está claro", se reivindicó el presidente José Castro en una entrevista con Radio Marca Sevilla, en la que analizó en profundidad el mercado de fichajes que viene sin atreverse a dibujar una hoja de ruta concreta hasta que no termine el curso actual.

Bono, Koundé, Diego Carlos, En-Nesyri y el lema de vender para crecer

"Ahora quedan tres partidos. Ya hablaremos de la próxima temporada. No tiene sentido hablar de compras o ventas. No voy a alimentar esos rumores. ¿Qué ocurrirá? Pues no lo sabemos, pero tenemos como gran baza a Ramón Rodríguez Verdejo, que lleva tiempo trabajando en la próxima temporada. El mercado dictará los movimientos que haremos. Ahora mismo, de verdad que no tiene sentido hablar de eso ahora mismo".

En este sentido, preguntados por ESTADIO Deportivo en la #EncuestaHelvetiaED acerca de un posible traspaso de Koundé, la amplia mayoría de los participantes se decantaron por exigir la cláusula o hacer valer el contrato del central francés, uno de los mejores activos del Sevilla FC y con la juventud y la proyección necesarias como para esperar cifras similares o aún más altas por él en el futuro. En esta línea se ha expresado un aplastante 83% de los encuestados.

¿Verano movido en el Sevilla FC?

"No lo sé, lo que sí puedo decir es que tenemos una magnífica plantilla. Habrá cambios, seguro, porque es normal; pero tenemos claro que lo que queremos es asentar nuestro campamento base en la Champions, porque es lo esencial para el crecimiento económico y deportivo del club".

Devaluación de algunos jugadores del Sevilla FC

"El club, en este momento, sólo tiene la preocupación de entrar en Champions y, a ser posible, con un juego vistoso porque es evidente que en los últimos encuentros no hemos jugado bien. La temporada no está siendo todo lo espectacular que esperábamos después de pasar tanto tiempo segundo, pero estoy seguro de que será positiva. El valor de los jugadores lo marcan los objetivos. Vamos a esperar a que termine la temporada y los objetivos que se logren marcarán la hoja de ruta para el próximo verano".

"Ha sido una temporada demasiado larga para jugadores internacionales con muchos minutos en las piernas, con muchas lesiones y en las mismas posiciones, es que ha sido algo fuera de lo normal, pero no creo que haya habido exceso de presión por ser segundos. Eso no ha sido un motivo para explicar por qué el equipo no ha rendido. Suso, Papu, Fernando, Lamela... es que es muy difícil aguantar tantos meses sin jugadores tan importantes".