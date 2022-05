Los millones que el Atlético de Madrid puede arrebatarle a Sevilla y Betis en estas tres últimas jornadas de LaLiga

No es lo mismo acabar segundo que cuarto, y mucho menos quinto, para el reparto económico según la posición final en LaLiga

El agónico empate del Sevilla FC frente al Villarreal CF en el tiempo de prolongación y el triunfo del Atlético de Madrid en el derbi ante un Real Madrid campeón de LaLiga y más preocupado ya por la final de Champions, deja a sevillistas y colchoneros con la clasificación para la próxima Liga de Campeones prácticamente atada.

La derrota, el sábado, del Betis ante un FC Barcelona que ya ha sellado su pasaporte Champions y que parece ser dueño y señor de la segunda posición de la tabla ayudó también a ello. Los de Julen Lopetegui son actualmente terceros con siete puntos de ventaja sobre su eterno rival, un Betis que es quinto y que ve al Atlético del Cholo Simeone a seis puntos de distancia, habiendo aún tres jornadas en juego; o lo que es lo mismo, nueve puntos.

Tres jornadas en las que aún tendrán que enfrentarse Sevilla FC y Atlético de Madrid en el Metropolitano durante la penúltima fecha, lo que podría suponer un vuelco en la clasificación. Antes, los de Lopetegui se medirán a un Mallorca que se ha metido en descenso y lucha por la salvación, cerrando la temporada en casa, ante el Athletic Club. Los del Cholo, por su parte, se medirán este miércoles al Elche CF, cerrando el curso ante la Real Sociedad.

El Betis de Manuel Pellegrini, flamante campeón de Copa, apurará sus aspiraciones a la clasificación Champions, obligado a sumar los nueve puntos que restan y esperando a que colchoneros y sevillistas pinchen. Este martes vivirán la revancha contra el Valencia CF, midiéndose luego a un Granada CF que apura su salvación y cerrando el curso en el Santiago Bernabéu, ante el campeón de LaLiga.

Un calendario dispar en el que, junto al premio gordo de clasificarse para la Champions, Atlético Madrid, Sevilla FC y Betis también se juegan los ingresos por la posición final en LaLiga, con una diferencia de hasta siete millones de euros, según las estimaciones de @RobertoBayon_ en base a los criterios de reparto de años anteriores.



Entre el segundo y el cuarto clasificado de LaLiga hay unos 14 millones de diferencia

Así, si el Atleti le acaba robando la tercera posición al Sevilla FC, los de Lopetegui acabarían percibiendo unos 38'5 millones de euros, frente a los 45'5 kilos que obtendría el tercero. La diferencia es aún más llamativa si se compara con el segundo puesto, que ha sido propiedad del Sevilla FC durante gran parte de la temporada. 52'5 millones de euros; es decir, 14 kilos de diferencia que en un presupuesto como el nervionense son palabras mayores. El segundo puesto, propiedad del FC Barcelona, además da pase para la Supercopa de España, lo que también reporta unos beneficios extras.

Similar es la diferencia por la que el Betis lucharía hoy por hoy por el cuarto puesto que ostenta el Atlético de Madrid. Siete kilos que se sumaría a los más de 15 millones que supone jugar la fase de grupos de la máxima competición continentala nivel de clubes.

Un final de temporada, por tanto, en el que los dos equipos sevillanos no sólo se juegan sus aspiraciones de estar la próxima temporada en Champions, sino también los cuartos. Y es que no es lo mismo quedar segundo que cuarto, por no hablar de ser quinto. Una lucha final en la que el Atlético de Madrid de Simeone se presenta como el principal escollo.