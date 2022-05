Reunión inminente por Fabián

El ex del Betis se encuentra en el mejor momento de su carrera deportiva

El gran momento de Fabián Ruiz, que cuenta con los mejores números de su carrera deportiva, y el hecho de que acabe contrato en trece meses le hacen estar en primera plana ahora que el mercado empieza a carburar.

Y no son precisamente clubes pequeños con los que aparece vinculado. A los habituales Atlético y Real Madrid regresaba este lunes un Barça que tiene a Xavi Hernández como valedor y muy poco dinero para meterse en la puja que se prevé en el caso de que finalmente salga.

Porque, pese a todo, el primer interesado en que siga es el propio Nápoles. Su entrenador, Luciano Spalletti, ha encontrado la mejor versión del centrocampista palaciego y, con él, está dando un rendimiento cercano al que ofreció con Ancelotti el año de su estreno en Italia. Por ello, el club ya ha mantenido los primeros contactos con su entorno para estudiar la renovación de su contrato, aunque por ahora no se ha llegado a un acuerdo.

No obstante, según asegura TMW, hay concertada una reunión entre el director deportivo de la Lazio, Cristiano Giuntoli, y el agente de Fabián, Álvaro Torres, antes del Spezia-Nápoles que cerrará la Serie A la próxima semana. En ella se hablará de una prórroga y tratarán de acercar posturas. Y también de posibles salidas, ante lo cual De Laurentiis ya ha dejado claro que no tendrá prisa por analizar ofertas y que no rebajará el precio de ninguno de sus futbolistas, aunque acaben contrato en un año.

Ése es el caso de Fabián y de Koulibaly, un futbolista que se quiso ir al City hace un año y al que el presidente del Nápoles frenó en seco. Aurelio de Laurentiis ya dejó claro con Milik que no acepta ningún tipo de presión y que está dispuesto a dejar a sus futbolistas en la grada antes de ver cómo fuerzan la situación. No quiere llegar hasta ahí con un Fabián al que le gustaría que siguiera, pero con el que no se cierra a nada, como tampoco lo hace con Osimhen, Zielinski o el mexicano Hirving Lozano, los futbolistas con más cartel del equipo.

Real Madrid y Atlético están ahí; al Barça no lo cuentan



En Italia, el Corriere dello Sport se muestra convencido de que el Real Madrid de Ancelotti vendrá a por él y de que el Atlético, que ofreció 50 millones hace dos años, sigue ahí. No tienen en cuenta a un Barça que, según aseguraban ayer, lo tiene en el punto de mira por expreso deseo de Xavi. El Real Betis, que sueña con su regreso, no está en disposición de entrar en esa pelea y, al menos por ahora, tendrá que conformarse con ese 4,5% que le corresponde por formación del total del traspaso.

El jugador, por su parte, está centrado en su equipo y este pasado fin de semana anotó su séptimo gol en el campeonato, en el que añade cuatro asistencias y en el que está ofreciendo un nivel mayúsculo. Un rendimiento que se aprecia más después de que su entrenador, Spalletti, desvelara hace unos días que "hace tiempo que está jugando con problemas en la ingle".