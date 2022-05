El motivo de la ausencia en el palco de Monchi durante el partido entre Sevilla y Mallorca

El director general deportivo del conjunto nervionense ha reaparecido este jueves después de ocho días de convalecencia para reclamar la unión del sevillismo en este agónico final de curso. "No es momento de hablar de futuro", remarca

Con la llamativa ausencia de Monchi en el palco del Ramón Sánchez-Pizjuán, el Sevilla FC y el RCD Mallorca se enfrentaron en la noche del pasado miércoles en un partido correspondiente a la jornada 36 de LaLiga que acabó con otro decepcionante resultado, un empate sin goles que no sirve para acabar con los debates sobre el futuro de Julen Lopetegui y el mal juego del equipo, ni tampoco para sellar el ansiado pasaporte para la Champions League. El objetivo estaba a sólo tres puntos hace tres jornadas, a dos antes del comienzo de esta última fecha y seguirá a uno de cara a las dos últimas citas debido a que las mermadas fuerzas del conjunto blanquirrojo sólo le dan ya para ir sumando de uno en uno.



El desesperante retraso a la hora de certificar el billete para estar en la máxima competición continental por tercer año consecutivo no sólo está impacientando a la afición del Sevilla FC. Además, por motivos evidentes, mantiene en 'stand by' a la dirección deportiva que comanda Monchi, pendiente de este último pasito para poder tener la certeza de que cuenta con los ingresos de la Champions para retomar varias negociaciones pendientes y darle el empujón necesario a la planificación de la temporada 2022/2023.



Evidentemente, la hoja de ruta de Monchi sería muy distinta en el caso de tener que jugar la Europa League, teniendo en cuenta los efectos económicos de las tempranas eliminaciones en competiciones continentales este curso y el déficit de 41 millones en las cuentas presentadas en la junta del pasado mes de diciembre. En estos meses es cuando el siempre omnipresente director deportivo suele desaparecer y buscar un segundo plano mediático para aislarse y trabajar con tranquilidad. No obstante, en estos días de intenso debate sobre la figura de Julen Lopetegui y sus acusaciones cruzadas con los servicios médicos, que incluso han requerido la aparición pública del presidente Castro, muchos han criticado el silencio del de San Fernando.



A todo ello se unían en las últimas horas las elucubraciones de las siempre bulliciosas redes sociales, donde muchos especulaban con los motivos de su desaparición y de su llamativa ausencia en el partido entre Sevilla FC y RCD Mallorca. La resolución al misterio era mucho menos enrevesada y la ha desvelado el propio Monchi a través de su cuenta de Instagram, donde, de paso, ha aprovechado para pedir la unidad del sevillismo.



Su ausencia nada tiene que ver con el mercado de fichajes, sino a una cuarentena obligada tras dar positivo en coronavirus. "Vuelta a la ciudad deportiva tras ocho días de pelea con el covid. En el mejor momento para estar cerca de técnicos y de jugadores. No es tiempo de hablar ni de pasado ni de futuro. Ahora sólo importa el presente y, en el presente, todos los sevillistas somos importantes. La unión hace la fuerza", escribió Monchi, en un calculado mensaje que ilustró con una imagen suya en el entrenamiento matinal del Sevilla FC de este jueves.