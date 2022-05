Campaña, libre y con el interés de dos clubes de la Bundesliga

El Betis es uno de los clubes que, junto a Sevilla FC, Atlético Madrid, Valencia CF, Villarreal CF y FC Barcelona, se ha interesado en los últimos meses por su situación

"Yo, por imposición del jugador, no me he sentado con nadie", reconocía el pasado 11 de mayo Enrique Rosado, agente de José Gómez Campaña, en declaraciones a ESTADIO Deportivo. La prioridad del centrocampsita del Levante UD era luchar por mantener la categoría con el conjunto granota, algo que ya no será posible, tras caer goleado por 6-0 ante el Levante.

Consumado el descenso del Levante UD a Segunda división, varias son las gangas que presenta la plantilla levantinista de cara al próximo mercado. Uno de ellos, el del propio José Gómez Campaña, que queda libre.

Como bien viene informando este diario, Campaña dispone de una de cláusula en su contrato por la que podría salir en préstamo el último año al club que quiera, haciéndose cargo éste de los 3'2 millones de euros que percibe en concepto de ficha. Al acabar contrato en 2023 y afrontar su último año, no habría equipo al que volver tras finalizar su préstamo, de ahí su 'libertad'.

Unos planes, los de Campaña, que no han salido como le hubieran gustado. Eternamente agradecido al Levante UD, su objetivo era conseguir la salvación y que, así, el conjunto granota pudiera percibir algo por su traspaso. Y es que en última instancia tenía claro que este verano era el momento de cambiar de aires.

Ahora, consumado el descenso, llega el momento de comenzar a tratar su futuro, algo que tenía paralizado hasta el momento, como su propio agente confirmó a ESTADIO Deportivo.



Sevilla FC, Atlético Madrid, FC Barcelona, Valencia CF, Villarreal CF y Betis, tal y como publicó ED, son los principales clubes de LaLiga que se han interesado por su situación a lo largo de todo este tiempo. La opción de retornar a Nervión, de hecho, siempre ha estado ahí en los últimos tres años, habiendo trasladado el conjunto blanquirrojo hasta dos propuestas de contrato de formales a través del representante del jugador. Todas rechazadas por un Levante UD que ahora tiene poco margen de maniobra sobre Campaña, cuya cláusula de rescisión marcaba los 60 millones de euros. Hoy por hoy, en cambio, es papel mojado.

No sólo en LaLiga hay interés sobre Campaña, sino también en el extranjero, como adelantó esta casa. Ahora, Fútbol Alemán amplía un poco más ese interés foráneo y habla de dos clubes de la Bundesliga interesados en el sevillano. Se trata del Friburgo y del Unión Berlín.

Cabe recordar que Campaña ya jugó en Alemania en las filas del FC Nürnberg. Fue en enero de 1994, con 20 años recién cumplidos y cedido por el Crystal Palace. En total disputó diez encuentros en el Bundesliga, bajo las órdenes de Gertjan Verbeek. No fue su mejor etapa como futbolista, aunque sí le sirvió mucho para madurar como persona y como profesional.

Ahora, ocho años después, no vería con malos ojos volver a Alemania, aunque la prioridad está en LaLiga, donde le tientan varios clubes de nivel.