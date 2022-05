Dani Ceballos ya no oculta su mudanza y revoluciona las redes

El vídeo en que Ceballos se queja de que no nada peor que una mudanza.

El vídeo en que Ceballos se queja de que no nada peor que una mudanza. @danifuli10

Ancelotti ya dijo en rueda de prensa que el utrerano sabía su opinión, pero tenía que ser él quien decidiese qué hacer con su carrera el próximo verano

Si fuera por guiños, indicios, demostraciones de amor en público y en privado o confesiones, ya estaría todo dicho. Pero el retorno de Dani Ceballos al Real Betis un lustro después de su marcha en 2017 no es tan sencillo. Como ya se ha explicado en ESTADIO Deportivo por activa y por pasiva, el encaje económico de una operación de tal magnitud es complejo, máxime si no hay clasificación para la Champions League que dispare los ingresos y compense el desfase de entre 25 y 30 kilos por la pandemia que los dirigentes verdiblancos han de enjugar antes de que arranque la 22/23. Desde la planta noble del Benito Villamarín ya pusieron mucho de su parte con el carrusel de renovaciones y ampliaciones de contrato, la inmensa mayoría con ligeros (o no tan ligeros) recortes en emolumentos que han aumentado el casi inexistente margen de maniobra respecto al tope salarial fijado por LaLiga.

A falta de conocer la posición final en la que terminarán los heliopolitanos (ser quinto o séptimo supone un buen puñado de millones arriba o abajo), de computar los réditos de las operaciones de traspaso de Emerson y Junior del Barcelona a la Premier League, de sumar los ingresos extraordinarios por los éxitos colectivos recientes del Osasuna de Brasanac y el Sporting Clube de Feddal, sólo quedan las palabras del presidente y el director general deportivo del Betis, Ángel Haro y Antonio Cordón, respectivamente, el pasado verano y en vísperas del mercado invernal, cuando ambos descartaron la vuelta inmediata del mediocentro, pero dejaron claro que "los caminos del Betis y Ceballos volverán a cruzarse más pronto que tarde". Eso sí, el rector villaverdero ponía sus condiciones, argumentando que, si el Madrid pretende recuperar (a un año del final de su contrato) todo o casi todo lo invertido en su día (15 kilos fijos y 1,5 en especies), no será posible que se alineen los astros.

Como ocurre con Fabián, el Betis sueña con un regreso de los 'hijos pródigos' a coste cero en el verano de 2023, pero la amenaza de la grada se cerniría sobre ambos si no renuevan por merengues y partenopeos, como también el riesgo de que otros clubes persuadan a los centrocampistas y aprovechen la oportunidad de mercado. El propio técnico blanco, Carlo Ancelotti, opinaba recientemente que debía ser Dani quien eligiese el próximo paso de su carrera, consciente ya de lo que piensa el italiano sobre el rol que desempeñaría en Chamartín en la 22/23. El ex del Arsenal, espectador de lujo de la final de la Copa del Rey y del reciente duelo liguero contra el Barça, ya estuvo cerca de cumplir su sueño en agosto de 2021, aunque la ausencia de salidas que liberasen masa salarial (ahora sí se irán Joel, Tello y Camarasa, como poco) y la grave lesión de Sabaly convirtieron en prioridad la incorporación de otrora compañero y amigo Bellerín.

Entre rumores y especulaciones, Ceballos subía este viernes una 'story' a su perfil de Instagram preguntándose si "existe algo peor" que lo que parece una mudanza, acompañando el vídeo de un emoticono llorando. Aunque podría tratarse también de una reforma, la presencia de cajas de empacar ha revolucionado las redes sociales, con muchos béticos dando por hecho que ya está preparando sus pertenencias para volver a Sevilla en cuanto acabe la temporada, que para el Real Madrid será el sábado 28 de mayo con la disputa en el Stade de France de París de la final de la Champions League ante el Liverpool.