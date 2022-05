Real Sociedad B 0-2 Almería: el Almería, a un paso de Primera

La victoria de los indálicos ante el Sanse en el Reale Arena hace que prácticamente el conjunto rojiblanco selle medio ascenso a domicilio

El filial de la Real Sociedad y el Almería se batirán en un duelo a vida o muerte cuando encaramos ya la recta final de la temporada. Los chicos de Xabi Alonso encaran este encuentro como una final en la búsqueda de la salvación, mientras que el tratamiento del partido para los de Rubi tampoco difiere demasiado, pues el conjunto indálico, en caso de victoria, estaría muy cerca de lograr el tan ansiado objetivo desde la llegada de Turki Al-Sheikh: el ascenso a Primera División.

El técnico de la UD Almería, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', avisaba en la previa del partido que intentaría sorprender, como ha venido haciendo en los últimos desplazamientos, con un esquema único y distinto a lo normalmente habitual. Para ello, no podría contar con la importante baja de Largie Ramazani, lesionado en el último partido de los rojiblancos ante el Amorebieta.

Finalmente sorprendía el conjunto rojiblanco, pero precisamente por no revolucionar el once, salvando el obligado cambio de Ramazani por Appiah. Rubi repetía con diez de los once futbolistas que salieron de partida en el último encuentro liguero ante el Amorebieta. Por su parte, Xabi Alonso prescindía de Karrikaburu para la titularidad, después de que el conjunto del primer equipo donostiarra le convocara para el choque liguero justo un día antes.

El conjunto indálico empezó mejor que en los últimos encuentros, buscando de una manera más determinada que de costumbre, con un Arvin Appiah muy incisivo en el área de los locales. El extremo inglés estaba siendo uno de los jugadores ofensivos con mayor protagonismo en los primeros compases, forzando tarjetas amarillas a jugadores defensivos como Arambarri.

El Sanse tampoco se arrugaba y buscaba ir al ataque, con una línea de presión muy adelantada que complicaba la vida a los defensores almerienses en el primer periodo del partido. De hecho, el conjunto de Xabi Alonso se hacía con el control de la posesión de la pelota ante un equipo que se estaba jugando el ascender a la Primera División del fútbol español.

Se estaba convirtiendo un intercambio de golpes el partido, especialmente en el costado derecho, donde las acciones de Appiah y Sadiq desequilibraban a la defensa donostiarra. El inglés buscaba línea de fondo para conectar con el nigeriano sin éxito, pero en su lugar lograba forzar unos saques de esquina que a la postre serían decisivos.

Precisamente en la continuación de un córner llegaría el primer gol del partido. Un balón colgado de nuevo al área desde la frontal por Robertone. Ese centro se convertía, gracias a la rosca, en un caramelo perfecto para que llegara Ely en plancha rematando de cabeza e introducir el balón en la portería ante un Zubiaurre impasible. Una acción justa que el VAR validaba y ponía al Almería por delante en el marcador.

Casi justo después llegaba la respuesta de un Sanse muy atrevido. Alex Sola, uno de los jugadores más peligrosos y recién renovado con la Real Sociedad, ponía un centro raso que no lograba alcanzar a puerta vacía Xeber Alkain en el segundo palo. El susto lo tenía en el cuerpo en el Almería, que se puso las pilas y empezó a defender de forma más segura, mandando al Sanse lejos del área de Fernando.

Así terminó la primera parte, con un Sanse que se iba haciendo más con la pelota pero con poco peligro en el área visitante. El Almería resistía para llegar al descanso con la ventaja del gol de Ely, que se retiraría lesionado del partido al término de los primeros cuarenta y cinco minutos, dando entrada a Carriço.

A los hombres de Rubi les sentaría bien el paso de vestuarios, pues aunque el conjunto indálico siguiera sin ser el máximo dominador del esférico, se veía más seguro al cuadro del técnico catalán. El Sanse esta vez no conseguía llegar en ninguna acción tan clara como en la primera mitad, aunque eso sí pululaba alrededor del área de la UD Almería.



Sin embargo, el conjunto almeriense volvía a golpear en el encuentro antes que la Real Sociedad B. El club indálico estuvo esperando su oportunidad al contragolpe, aprovechando los espacios que dejaba el filial donostiarra y consiguió sacar petróleo. Sadiq Umar corrió un balón largo que le posicionó en un mano a mano contra Zubiaurre, al que superó. El meta donostiarra derribó al nigeriano y el árbitro señalaba penalti. Desde los once metros, Francisco Portillo volvía a errar un penalti, siendo el noveno de la temporada.



El conjunto rojiblanco no solo no se vino abajo, si no que sacó más carácter y empezó a dominar con mucha más seguridad el encuentro. De hecho, no tardaría en llegar el segundo y definitivo gol del encuentro. Una presión de Sadiq Umar dio sus frutos y el nigeriano realizó una jugada de fantasía dentro del área para cederle el gol en bandeja de plata a Lazo.



Desde entonces, el Almería supo manejar en todo momento el destino del partido y empezó a manejar el cuero con combinaciones muy vistosas. Defensivamente el equipo apenas sufrió y el árbitro decretó el final del partido, entre la decepción de los jugadores donostiarras, que veían escapar la permanencia, y la alegría de los futbolistas indálicos.



Tras la victoria, el conjunto almeriense se pone a punto de partido para conseguir el ascenso matemático. Podría hacerlo esta misma jornada, si el Valladolid pierde o si los pucelanos empatan y el Eibar pierde. Esas son las dos combinaciones que harían celebrar el ascenso a los jugadores rojiblancos este sábado, aunque podrían hacer lo propio en casa ante el Alcorcón.



FICHA TÉCNICA

Real Sociedad B: Zubiaurre; Sola, Arambarri (Clemente 45'), González, Blasco (Lobete 76'), Martín; Olasagasti (Aldasoro 76'), Imaz; Alkain, Magunacelaya (Karrikaburu 65'), Navarro (Garrido 90')

UD Almería: Fernando; Pozo (Curro 78'), Ely (Carriço 45'), Babic, Akieme; De la Hoz, Samú Costa, Robertone; Appiah (Buñuel 45'), Portillo (Lazo 66'), Sadiq (Dyego Sousa 87')

Goles: 0-1 Ely (min. 23); 0-2 Lazo (min. 67)

Árbitro: Caparrós Hernández (colegiado valenciano)

Campo: Reale Arena