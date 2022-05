Tello encuentra un nuevo destino más cerca de lo que pensaba

Se daba por hecho que el jugador del Betis firmaría con el Trabzonspor turco para disputar la Champions

Cristian Tello es el único jugador que acaba contrato con el Real Betis, que no ha renovado y que podría considerarse con opciones de continuar, dado que es un futbolista que cuenta habitualmente para Pellegrini y que ha jugado más de treinta partidos en la presente campaña, aunque fueran la mayoría de ellos entrando desde el banquillo.

Sin embargo, desde hace tiempo se da por cerrada su etapa como verdiblanco, dado que los contactos con el club para renovar no se han producido, como sí ha ocurrido con Claudio Bravo o Guardado. El futbolista, tras cinco años en la entidad, tomará otro rumbo a partir del 22 de mayo y ayer mismo dejaba una reflexión en sus perfiles que ratificaba el cambio de aires. "El secreto del cambio es enfocar toda tu energía, no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo", escribía, con un emoticono de fuerza y un corazón verde.

Aunque ya fue tentado la pasada temporada y, entre otras, rechazó ofertas de la MLS, Turquía, LaLiga y Qatar para seguir en el Betis un año más, se daba por hecho que esta vez el fútbol turco iba a lograr el cambio de aires. Su pretendiente era el mismo del pasado año, el Trabzonspor, que le ofrecía dos años de contrato, un buen sueldo, superior a lo que se puede pagar en LaLiga gracias a la fiscalidad de aquel país, y la posibilidad de jugar la Champions, pues el conjunto de Trebisonda se ha proclamado este año campeón de la Liga turca varias décadas sin lograrlo.

De hecho, en medios otomanos se habló de un acuerdo verbal cerrado y allí daban por hecho que no habría problemas para que Tello jugara con los Tigres la dos próxinas campañas.

Sin embargo, le ha salido una opción que le podría hacer cambiar de idea. Según Goal, la Real Sociedad se habría puesto en contacto con su agente para ofecerle seguir su carrera en el club donostiarra. Eso sería un cambio más cercano, a un club que si bien no jugará la Champions sí está ahora al mismo nivel del Betis y de hecho aún espera arrebatarle la quinta plaza. Y que no se encuentra en una zona peligrosa, pues no podemos olvidar que Trebisonda es una ciudad del Este de Turquía, con puerto en el Mar Negro y que, por ejemplo, está a apenas 1.000 kilómetros de la bombardeada Mariúpol (Ucrania).

Según este medio, la Real Sociedad busca un extremo puro, ya que le falta ese perfil y éste encaja con el de Tello. Ya se habrían producido los primeros contactos con el entorno del jugador, que se intensificarían si finalmente hay receptividad por ambas partes y encaja con lo que están buscando.

Pese a no ser titular habitual, Tello ha jugado 34 partidos en la presente temporada con el Real Betis, en los que ha sido decisivo en los tramos finales. Ha anotado cinco goles y ha dado 3 asistencias, aparte del penalti que anotó en la final ante el Valencia y que puso por primera vez por delante en la tanda al cuadro bético tras el error de Yunus Musah.