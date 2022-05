Una triste historia en el Sevilla: el trol de Koundé que terminó troleado

El central francés fue protagonista de un loable detalle que casi se le vuelve en contra y del que supo salir de una manera jocosa hasta para la 'víctima'

Os presento una triste historia... Con este enunciado, las redes sociales están inundadas de personas haciendo el ridículo o recibiendo su merecido. Algo parecido a lo que ha ocurrido con un creador de contenidos albaceteño con más de 59.000 seguidores en Twitter que quiso pasarse de listo, aprovechando un mensaje de Jules Koundé para encontrar a una niña que le pedía su camiseta a cambio de otro regalo. En la fotografía que el propio central francés compartió en sus perfiles se puede observar cómo él entrega la elástica a otro aficionado, quedándose la pequeña con las ganas. El ex del Girondins pedía ayuda para poder cumplir el sueño de la aficionada. El tal Elon le contestó con lo que parecía la misma pancarta, arguyendo que se trataba de su hermano.

A renglón seguido, el zaguero escribió por privado a este usuario para cuestionarle acerca de su identidad, aunque @offensiveprank no quiso mantener la mentira y confesó enseguida que no tenía relación con la chiquilla. Durante un instante, parecía que Koundé premiaría el alarde de sinceridad del manchego, que le preguntó si le daría otra camiseta, zanjando el futbolista con que la recompensa sería "mejor". Finalmente, bloqueó al creador de memes, como él mismo se define, un troleo que éste aceptó de buen grado, añadiendo un lacónico "me lo merezco" con el que muchos internautas estuvieron de acuerdo, haciéndole saber que había encontrado en el galo la horma de su zapato.

Desde luego, no están las cosas para bromas en el Sevilla FC, con una racha de malos resultados y de peor juego que ha dejado en el aire momentáneamente la presencia en Champions League. El Ramón Sánchez-Pizjuán despidió el pasado miércoles con pitos y algún que otro insulto a los profesionales, especialmente un Julen Lopetegui que no está siendo capaz de reconducir el barco con la orilla tan cerca. Desde luego, mucho se tendrían que torcer las cosas para no sumar, al menos, un punto en las dos jornadas que restan o para que el eterno rival, el Real Betis, único conjunto que puede discutir a los nervionenses la cuarta plaza, se deje alguno por el camino. Cualquiera de las dos vías valdría a los blanquirrojos para respirar tranquilos tras una temporada tan larga como irregular y accidentada. Tan sólo queda un último esfuerzo para cumplir con el objetivo principal y poder hacer balance y análisis con las espaldas cubiertas.