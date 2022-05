Lopetegui se aisla del ruido para hacer historia: "No es fácil jugar tres temporadas la Champions disputando esta Liga"

El técnico del Sevilla FC ve confianza en el equipo para sacar algo positivo del Wanda Metropolitano

Sin presión, con ganas de cerrar el objetivo y de hacer historia, con dudas en el plantel -y en el once- que decidirán quien juega y quien no en el Wanda... Así llega el Sevilla FC a la trascendental penúltima jornada. Julen Lopetegui ya tiene en mente cómo contrarrestar a un Atlético siempre difícil, al que ve en su mejor momento de la temporada, pero ante el que quiere sumar el punto que le falta al Sevilla para no depender de los demás en la lucha por la Champions.

"El equipo está bien, con ilusión de afrontar los últimos partidos con la máxima energía, con ganas de seguir haciendo historia y de hacer un buen partido ante uno de los mejores equipos que te puedes encontrar. Y que está en muy buen momento. Tenemos que enfrentarlos con la mejor de nuestras caras para poder hacer un buen partido", reflejaba el técnico del Sevilla FC, que sólo tenía palabras de elogio para el Atlético de Madrid: "El rival es un equipo consolidado entre los grandes del mundo desde hace tiempo. Lleva desde hace tiempo liderando un proyecto importante y, como todos, pasan por momentos buenos y malos a lo largo de la temporada, pero cuando han llegado los malos le ha dado la vuelta con contundencia. Todo lo que digamos del Atlético está de más, somos consicntes de su nivel, pero también de la ilusión que nos genera y estamos centrados en poder competir de la mejor manera posible", añadía.

Lopetegui no quería valorar más allá de este encuentro y tampoco el nerviosismo que se vive en el entorno de que se pueda escapar un objetivo que se deba por hecho. "No analizo lo que no está bajo mi control, uno tiene que centrarse en lo que uno puede hacer, lo que yo puedo hacer es darle al equipo confianza y el mejor ambiente para que compita como sabe competir. Lo que toca es aislarse de todo lo que no te deja ejercer bien tu profesión. Tenemos que ser capaces de vivir con ese escenario, es lo que tenemos que intentar hacer. El resto forma parte del paisaje futbolístico. En lo que está bajo control, estamos con muchas ganas de seguir haciendo historia. No es fácil jugar tres temporadas consecutivas la Champions disputando esta Liga", avisaba un Lopetegui que es consciente de que teniendo a Real Madrid, Barça y Atlético sólo hay una plaza 'libre' y esa ha sido para el equipo nervinense los dos últimos años. Y es favorito para repetir una temporada más.

"Las cosas nunca están hechas hasta que se hacen y lo que hay es ilusión por seguir hacinedo historia. No hay nada fácil. Las cosas son complicadas y tenemos que ganárnoslas en el campo. Queda trabajo por hacer. Hay que dar en el partido del Wanda lo mejor y ser capaces de conseguir lo que queremos. Estamos ocupados en seguir haciendo frente a lo que falta de Liga", añadía Lopetegui.

El técnico sevillista valoraba positivamente el partido que hizo su equipo ante el Mallorca, pese a que el empate final le dejara un gusto amargo. "Dentro de los errores que pudimos cometer, el equipo tuvo muy buena actitud y tenemos que insistir en las cosas que nos hacen mejor equipo. Ahora nos enfrentamos a un gran equipo lleno de jugadores excelentes. Tenemos que ir allí y competir con ellos, con la cabeza limpia y confiando en nosotros", advertía.

Pese a esa confianza ya sabe que no podrá contar con su mejor once. Del duelo entre semana salió con varios jugadores tocados -Navas, Papu y Acuña no entrenaron el viernes- y alguno no estará mañana ante el Atlético. "Hemos tenido algún problemilla con alguno de ellos. Lo mismo recuperamos alguno y perdemos otro. Jesús (Navas) ha mejorado, pero hasta mañana no lo vamos a tener claro. Tenenmos el once en nuestra cabeza, pero hasta mañana no decidiremos", concluía.