Pellegrini confirma una baja, se centra en el Granada y avisa: "LaLiga no está terminada"

El técnico del Betis celebra que se retrase el partido y ensalza el buen momento del rival

Manuel Pellegrini ha repetido hasta la saciedad, en los buenos y malos momentos, que no miraba más allá de lo que le venía; y que al final sumaría todo lo que se ha logrado y vería para qué ha dado. Ahora, que al Real Betis le quedan dos partidos y aún está con opciones de Champions, no ha variado su mensaje. El objetivo es ganar mañana. Como también lo será hacer lo mismo en el Santiago Bernabéu. Y luego ya se verá si ha servido para alcanzar los puestos de Champions, para ser quinto...

"El vestuario está pendiente de los partidos siguientes. Todo lo demás son especulaciones. No dependemos de nosotros, podemos ganar los dos partidos y no clasificarnos. Queremos sumar tres puntos y ver hasta dónde podemos llegar", aseguraba el técnico del Real Betis, quien avisaba que la temporada "no está terminada". "Afrontamos cada partido por sumar los tres puntos. Mañana vamos a colocar el once inicial con el mejor equipo. Durante todo el año ha habido muchas rotaciones, no hay nombres fijos. Como técnico, uno le da la valor no son sólo a los que inician el partido, sino también los cinco cambios son importantes. Al final desde la banca en Valencia salieron centros y goles. Entre todos debemos sumar tres puntos más para llegar a 64 puntos y ver en la última jornada qué ocurre", añadía.

Pellegrini ve a Fekir bien, aunque es el futbolista que más minutos ha tenido en la presente temporada, algo que podría estar pasándole factura en este final. "Nabil ha jugado muchos partidos, pero está físicamente bien. Todo los jugadores tienen algún partido mejor y otros peor. Nabil siempre es un aporte muy importante para nosotros", aseguraba el técnico chileno, que no ve tan bien a su compatriota Claudio Bravo y confirma que no volverá a jugar en esta campaña. "Sufrió una lesión muscular -ante el Barça- y necesita más tiempo de recuperación. La temporada está terminada. Para él se ha acabado en el campo, pero en el vestuario sigue siendo un líder importante", advertía al tiempo que completaba la lista de bajas: "Pezzella se entrenó bien ayer como hoy, así que está disponible para mañana. Las ausencias son Claudio Bravo, Víctor Ruiz, Camarasa y Montoya, además de Marc Bartra que ha sido suspendido con un partido".

En cuanto al rival, Manuel Pellegrini valoraba los últimos resultados de un Granada CF que ha sacado la cabeza de las posiciones de descenso. "El Granada es un equipo que saca resultados. Ha bajado la cuota de goles recibidos. Eso para un equipo que se está jugando la permanencia es muy importante. Esperamos un rival como todos los de la Primera división española, duro y complicado, pero el Granada todavía aún más, porque viene a intentar conseguir aquí puntos que le acerquen al objetivo por el que está peleando este año. Tendremos que hacer un buen partido si queremos puntuar", aseguraba.

Pellegrini, que se alegraba de que hubieran retrasado una hora el arranque de su partido y calificó de "hora criminal" haber tenido que jugar a las 18:30 horas, concluía dando valor a la mejoría defensiva experimentada por el Betis este año, clave para ganar la Copa, meterse en Europa por segunda vez consecutiva y pelear por la Champions hasta el final. "Es un factor importantísimo. Las estadísticas indicaban que cuando llegamos había una media de 60 goles por temporada y era difícil sumar puntos. La clave es el trabajo coordinado de todas las líneas, los jugadores están todos involucrados para recuperar el balón lo más alto posible y perderlo menos para llegar más a la portería contraria. Nosotros ya hemos bajado de 60, después 40 y ojalá la próxima temporada sigamos bajando más. Ha habido una mejoría considerable de la parcela defensiva, un equipo que quiere pelear por algo tiene que encajar un gol por partido y si quiere ganar algo importante tiene que bajar de 30 goles", concluía.