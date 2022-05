Pudo ser mano derecha de Pellegrini en el Betis, leyenda del Málaga de Champions y futurible para un banquillo de la Bundesliga

El Arminia Bielefeld piensa en el argentino para la próxima temporada

La temporada 2021/2022 está llegando a su fin. Con todavía mucho en juego en las grandes ligas europeas, hay equipos que ya conocen su destino para la siguiente campaña. Momento para planificar y comenzar a confeccionar plantillas.

Entre la multitud de nombres que suenan como candidatos para fichar por algún club destaca el de Martín Demichelis. El ex malaguista cuenta con varias novias para ser entrenador el siguiente curso. El último en sumarse a la lista es el Arminia Bielefeld de la Bundesliga alemana, que piensa en el argentino para dirigir al equipo.

La situación del conjunto bávaro es de reconversión. Ya descendido de categoría el futuro pasa por crear una plantilla de nivel para lograr el ascenso el próximo curso y, según Sky Sport Deutschland, piensan en Martín Demichelis como principal entrenador. El ex futbolista ha estado presente en la estructura del Bayern de Múnich entrenando al filial como último precedente.

Antes ya había formado parte del cuerpo técnico de Míchel y José González con el Málaga todavía en Primera División. Bien pudo acompañar a Manuel Pellegrini como mano derecha en el Real Betis, como reconoció en una entrevista el propio Demichelis: "Tuve la chance de irme al Betis con Pellegrini y no se dio. Ellos (el Bayern) están contentos y me dijeron que no tenía por qué apurarme".

Ahora se le presenta una bonita oportunidad para crecer como primer entrenador. A sus solo 41 años, es el principal candidato para suplir a Marco Kostmann al frente del banquillo del Arminia Bielefeld en Segunda División. Sería el proyecto de más envergadura para el argentino, que tiene personalidad de sobra para afrontar el reto.