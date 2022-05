Alegría contenida de Guede: "Todavía no es matemática la permanencia"

Pablo Guede valoró con prudencia la victoria del Málaga en Tenerife

Inundaba la alegría el rostro de Pablo Guede, aunque seguía manteniendo el discurso de no confiarse hasta que sea "matemático". Pero la victoria del Málaga en el Heliodoro es un golpe sobre la mesa de la permanencia. Un tirunfo vital para liberar tensiones en estos dos últimos encuentros. En un análisis del partido, valoró en rueda de prensa los tres puntos obtenidos ante el Tenerife.

"Es todo gracias a los jugadores, lo tengo claro. Uno propone y ellos son los que lo llevan a cabo; entonces creo que los chicos se soltaron. Hicieron un partidazo en todos los ámbitos del juego, y por suerte nos llevamos los tres puntos", decía en primer lugar el argentino.

A un paso de certificarlo, aun no es segura la salvación, por lo que habrá que sumar la próxima jornada frente al Burgos: "Lo llevo diciendo varias semanas: partido tras partido. En el momento que te relajes, es cuando caes. Tres puntos importantes, nada está hecho, y hay que seguir".

La mayor virtud del equipo, reducir al máximo todas las características del Tenerife, que no se encontró en todo el partido: "No creo que sea adecuado que ellos entraron dormidos. Son un equipazo, que ya está en playoffs. A nosotros nos costó muchísimo trabajo estar concentrados los noventa minutos porque tienen jugadores determinantes".

Por último valoró la importancia del estado anímico con esta contundente victoria: "Estábamos a dos y ahora a cinco, pero hay que seguir. Hasta que no sea matemático, no podemos festejar ni sacar los pies del suelo. Es una liga muy competitiva, que no da un respiro; donde nos acaban de cambiar un partido del sábado al viernes, teniendo un día menos de recuperación€ sin aviso".