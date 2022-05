Atlético 1-1 Sevilla FC: En-Nesyri sella la Champions

Con mucho trabajo y en un arreón final, el delantero marroquí encontró el hueco en la portería de Oblak para cerrar, de una vez por todas, la clasificación para la máxima competición continental por tercera temporada consecutiva

Nervios, tensión, ansiedad, falta de ideas, de todo se ha hablado durante esta semana en Sevilla y todo se ha visto sobre el césped del Metropolitano pero la cabeza de En-Nesyri, casi sobre la bocina, dio al conjunto de Lopetegui, que acabó manteado tras el partido como muestra del total apoyo del vestuario hacia el vasco, el punto que necesitaba para conseguir matemáticamente la clasificación para la Champions. Y todo eso, en plena vorágine sobre su futuro y sonando ya Diego Martínez como su posible recambio.

Julen Lopetegui se plantó en el Wanda Metropolitano con un once más rocoso, al menos sobre el papel, con un trivote formado por Gudelj, Delaney y Rakitic, enviando a Papu a la banda izquierda, con su compatriota Ocampos de vuelta en el once por la otra banda y En-Nesyri en punta. En defensa la única novedad fue la entrada de Montiel en el lateral derecho por un Jesús Navas que acabó con molestias el choque ante el Mallorca y que se quedó en el banco.

Era Gudelj el que se incrustaba entre los centrales para ayudar en la salida de balón con Rakitic más descolgado en ataque y Delaney en la zona ancha. Una pérdida de Papu centra de la frontal supuso el primer aviso serio del Atlético pero el disparo de Luis Suárez se marchó demasiado cruzado. Poco después era Renildo, libre de marca en el corazón del área, el que conectaba un cabezazo a una falta botada por De Paul que se fue muy cerca del poste de Bono. El Atlético jugaba con una marcha más y el Sevilla no encontraba las líneas de pase para salir con peligro y tan sólo lograba hacerlo con balones largos a En-Nesyri y a Ocampos.

Pasado el cuarto de hora de juego el Sevilla ya había crecido en el partido, consiguiendo pisar más campo rival y llegando a la portería de Oblak a través de centros laterales de Acuña. Gudelj aparecía más por la medular y el Sevilla lo notaba para bien, teniendo más presencia y dominio del balón, aunque sin crear ocasiones de peligro. La primera llegó con una gran asistencias de Delaney entre dos jugadores rojiblancos pero el marroquí, muy forzado en la pelea de la carrera, quiso rematar a botepronto y su disparo se acabó muy desviado.

Y cuando más sólido estaba el conjunto de Lopetegui sobre el terreno de juego llegó el tanto de rojiblanco. Giménez ganaba la partida a la defensa sevillista para cabecear un córner al fondo de las mallas, poco pudo hacer Bono, pero mucho más la zaga nervionense, que se quedó mirando el desmarque del central uruguayo. Intentaron reaccionar los sevillistas pero siempre a través de centros laterales donde es muy complicado imponerse a la zaga rojiblanca.

Tras el paso por vestuarios, Lopetegui movió el banquillo y cambió el sistema pasando a jugar con tres centrales. Jesús Navas entró por un Montiel amonestado y que corría riesgo de acabar antes de tiempo en la caseta, y Tecatito hizo lo propio por Ocampos para jugar arriba junto a En-Nesyri. Acuña probó los guantes de Oblak por primera vez en todo el partido con un disparo fuerte pero centrado. La réplica la ponía Luis Suárez con un cabezazo que se iba cerca del poste de Bono. No esperaba mucho más Lopetegui para mover de nuevo el banquillo, dando entrada a Óliver Torres por Rakitic y a Rafa Mir por un Papu Gómez que lo último que ofreció fue un disparo desde la frontal que desvió Delaney y atrapó Oblak. De nuevo volvía el vasco a una defensa de cuatro, para tirar al Tecatito a la banda izquierda.

El reloj corría en contra de los intereses del Sevilla FC, que dominaba el juego pero sin hacer sudar a la defensa 'colchonera' pues no encontraba ni las bandas como en la primera parte ni tampoco espacios interiores. Y viendo el Atleti que el Sevilla no se animaba, lo hizo De Paul con un disparo desde la frontal que Bono envió a córner con una buena mano. Y poco después era Savic el que remataba casi sin querer una falta lateral que estuvo cerca de colarse en la portería... No daba muestras el Sevilla de posibilidad alguna de empatar a falta de 20 minutos para el final.

De la única forma que pudo llevar peligro el Sevilla a la portería de Oblak fue con centros, como el que conectó En-Nesyri con la testa y estrelló en el travesaño para incredulidad del delantero marroquí. Llevaba unos minutos tirando el conjunto nervionense de corazón cuando en el 85', esta vez sí, En-Nesyri acertaba a perforar la portería de Oblak con un cabezazo inapelable tras un buen centro de Óliver Torres. El ansiado gol del empate llegó quizá cuando menos lo esperaban los rojiblancos, pero de la misma forma también ellos se encontraron el 1-0 en la primera parte. Sea como fuere, el Sevilla FC logró cerrar por fin la clasificación matemáticamente para la próxima edición de la Champions League y se jugará la tercera posición en la última jornada con el Atlético.

Un empate más, el decimosexto de la temporada en LaLiga, esta vez sí, supo a una dulce victoria. Ahora sólo queda cerrar la temporada en casa y luego llegará el momento de hacer autocrítica y pensar en el futuro del Sevilla FC y... del banquillo.

- Ficha técnica:

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente (Herrera 78'), Savic, Giménez, Renildo; Koke, De Paul (Felipe 78'), Kondogbia, Carrasco; Luis Suárez (Cunha 65') y Griezmann (Correa 70').

Sevilla FC: Bono; Montiel (Jesús Navas 46'), Koundé, Diego Carlos, Acuña; Gudelj (Rekik 75'), Rakitic (Óliver Torres 56'), Delaney; Papu Gómez (Rafa Mir 57'), Ocampos (Tecatito Corona 46') y En-Nesyri.

Goles: 1-0 (31') Giménez; 1-1 (85') En-Nesyri.

Árbitro: Sánchez Martínez (C. Murciano). Amonestó a Hermoso y Koke por parte del Atlético; mostró cartulina amarilla a Montiel, Gudelj, En-Nesyri Rafa Mir, Acuña y Lopetegui por parte del Sevilla.

Indicencias: Jornada 37 de LaLiga, estadio Wanda Metropolitano.