Guido se emociona al pensar en su futuro: "Es un honor, los oí cantando"

La afición le pidió una vez más que no se fuera este verano del Betis

Si hubo adioses especiales en este día, como el de Bellerín, llorando sobre el propio césped del Benito Villamarín, uno que espera que sólo sea hasta julio es Guido Rodríguez. Su nombre está señalado como una posible gran venta, pero la afición le dejó claro que, si por ella fuera, sería intransferible.



De hecho, le despidieron al grito de 'Guido quedate', algo que también oiría mientras hablaba con los medios del club a pie de césped. "Es un honor, los oí cantando. El cariño que me tienen es muy lindo", señalaba el argentino, feliz de haber dicho adiós a la temporada en casa con un triunfo. "No puedo prometer quedarme porque no depende solo de mí, depende del club, del mercado€lo que si puedo decirle a los beticos es que estoy muy feliz y muy contento aquí", añadió, en unas palabras que para muchos sonaron a despedida.





?? ¿Seguirá Guido en el @RealBetis?



?? "Tengo contrato, estoy feliz y contento"



?? "Yo no soy el único que decido. No puedo prometer nada porque no lo sé"



?? #DirectoGol pic.twitter.com/Pnmgw36uiJ — Directo Gol (@DirectoGol) May 15, 2022

, ha sido una temporada maravillosa. El balance es muy positivo, superamos lo que hicimos la campaña anterior en puntos, quedamos cerca de la Champions y ganamos la copa. A nivel grupal superamos lo que hicomos la temporada pasada y a nivel individual nos sentimos más cómodos, cada uno trató de hacerlo mejor que la temporada anterior. Estamos contentos por eso", afirmaba Guido, que aún no le pone el broche a la campaña y apunta al Bernabéu."Va a ser lindo terminar con una victoria esta temporada, el equipo y afición lo merecen yy vamos a dar la cara y a tratar de terminar ganando la campaña", afirmó sobre este partido.Ese encuentro será intrascendente tras el empate del Sevilla, pero eso no empaña su orgullo. ", pero era importante terminar ganando con nuestra gente y disfrutar el partido", concluía.