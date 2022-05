Diego Martínez, en el compás de espera

El técnico gallego está cerca del Espanyol, aunque en las últimas horas se le ha relacionado con el Sevilla

Este final de Liga está siendo frenético en todos los sentidos. Tras la polémica destitución de Vicente Moreno del RCD Espanyol por los últimos acontecimientos, Diego Martínez parecía más cerca que nunca de volver a entrenar a un equipo de cara a la próxima temporada. Sin embargo, en las últimas horas, al club perico le ha salido un serio competidor en la carrera por hacerse con los servicios del gallego: el Sevilla FC.

No obstante, anoche, tras el empate conseguido por el cuadro hispalense en el Metropolitano que daba acceso matemático a la Champions, el director deportivo sevillista Monchi, desmintió esta noticia. "Todos los jugadores y Julen tienen cláusulas de salida. En-Nesyri, Julen o quien sea se puede ir mañana. La noticia de Diego Martínez es falsa, está hecha a muy mala leche. La clasificación la hemos conseguido nosotros solos, a pesar de las zancadillas que nos han puesto. Este club tiene 132 años y es muy grande. Como decía Luis Aragonés, tengo el culo muy pelado y las espaldas muy anchas. Si quieren ir contra el director deportivo, no van a poder, contra mi equipo jamás. Han intentado desestabilizar, afortunadamente no lo han hecho porque este equipo tiene casta y coraje. Yo no he hablado ni con mi mujer de lo que va a pasar mañana, porque el primero que tengo que darme una vuelta de tuerca soy yo, para saber si sigo aportando lo que tengo que aportar a este club", manifestaba el de San Fernando.

Quien sabe si esto acerca más al gallego a otros destinos, aunque no es ningún secreto que tiene un sitio guardado en el banquillo de Nervión. Otro de los equipos interesados en Diego Martínez es el Valencia CF. Según la información que facilitó el diario Marca, la entidad 'ché' ha contactado con el exentrenador del Granada para hacerse cargo de la banca de Mestalla en caso de que su actual entrenador, José Bordalás, no continuara en el banquillo.

Athletic Club y Celta de Vigo también se han sumado en estas últimas semanas a la puja por el entrenador vigués. En el caso del club vizcaíno hay nuevas elecciones, por lo que Aitor Elizegui entregará el testigo en pos de un proyecto nuevo quién sabe si con la despedida de Marcelino como entrenador. Por otro lado, al 'Chacho' Coudet se le ha relacionado con la selección chilena, por lo que la idea de retornar a su ciudad natal, puede seducir a Diego Martínez.

ESTADIO Deportivo ha podido conocer de la mano del entorno del entrenador que está tranquilo y sin haber tomado una decisión al respecto, al igual que no han respondido acerca de un interés preferido por los diferentes clubes que aspiran a contratar a un Diego Martínez, que espera su vuelta a los banquillos.