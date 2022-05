El Sevilla FC volverá a estar en el bombo 2 de la Champions y evitará algunos 'cocos'

A la espera de conocer el campeón de la Premier y si el Liverpool gana el título continental, los nervionenses ya conocen algunos equipos con los que compartirá bombo

El próximo 25 de agosto tendrá lugar el sorteo de la fase de grupos de la Champions League 2022/2023, que por tercera temporada consecutiva, contará con la bola del Sevilla Fútbol Club tras certificar ayer su presencia con el empate cosechado en el Wanda Metropolitano. Y aunque todavía quedan más de tres meses para el sorteo, ya se pueden ir vislumbrando la disposición de los bombos, al menos, de los dos primeros. En el bombo 1 estará como es habitual los campeones de las ligas más poderosas de Europa, el campeón de la Champions 21/22 y de la Europa League 21/22 y partir del bombo 2 (hasta el 4) la composición se va decidiendo por el coeficiente UEFA de los clubes de las últimas cinco temporadas.

Y el Sevilla FC volverá a estar una temporada más en el bombo 2. Actualmente el conjunto nervionense tiene un coeficiente de 91.000 puntos, lo que le sitúa en el puesto 12 del ránking UEFA, pero por delante tiene a varios campeones de sus ligas, que irán directamente al bombo 1, como son el Real Madrid, el Bayern Munich, el PSG o el Liverpool o Manchester City, que se están jugando la Premier League. De esta forma, cuatro de los 12 primeros irán al 1, pero además hay otro dos que no han obtenido su clasificación para la Champions League, como son el Manchester United, décimo clasificado, y AS Roma, undécimo, justo por delante del Sevilla FC.

Así, mirando el ránking UEFA, equipos como el Chelsea, FC Barcelona, Juventus, Atlético de Madrid, Manchester City si no gana la Premier o el Liverpool si no gana ni la Premier ni la Champions, compartirían el Bombo 2 y serían los primeros rivales que seguro evitaría el Sevilla FC en la Fase de Grupos de la próxima edición de la Champions League, aunque los españoles no podrían serlo en esta primera fase de todas formas.