Lopetegui y su despedida, el 'Zamora' de Bono, el rendimiento de Martial...

Julen Lopetegui, técnico del Sevilla Fútbol Club, ha comparecido este mediodía en rueda de prensa antes de afrontar el último partido de la temporada contra el Athletic Club, con el objetivo de alcanzar la tercera plaza. "Tenemos la ilusión de poder mejorar esa clasificación de Champions de la jornada anterior, el equipo llega con la ilusión de acabar bien, con la sensación de haber hecho un gran trabajo en un año muy complejo y difícil, además habiendo conseguido algo histórico, tienen mucho mérito, nos queda un partido y eso es lo más importante ahora. El Athletic tiene muy claro como juega y nos va a obligar a hacer un muy buen partido para superarlos", explicó el míster sevillista.

El vasco reiteró durante la rueda de prensa que no piensa en nada más allá que el último partido de Liga. "Estamos enfocado en el partido de mañana, si hemos conseguido esto es porque hemos puesto el foco en lo único que nos interesa, que es el siguiente partido y hoy no es una excepción, tenemos que tratar de estar preparados para hacer un buen partido", manifestó Lopetegui, que no quiso desvelar si estará Bono o no, que se juega el Trofeo Zamora, aunque dio alguna pista: "Mañana veréis la alineación pero si el premio recae en Bono, que ojalá sea así, estará en buenas manos".

Cómo motiva a la plantilla tras conseguir el objetivo: "Estamos ante nuestra gente, es un partido exigente, tenemos la posibilidad de acabar terceros aunque es complicado porque no dependemos de nosotros, este equipo ha luchado todo el año, a veces no se tiene en cuenta, pero todo un año en posiciones muy altas de la clasificación, y nos apetece y nos gustaría hacer un buen partido ante un equipos muy potente".

Los lesionados y la aportación de Martial: "Martial no se ha recuperado de sus molestias. Suso tampoco. Son dos bajas seguras. Martial es un chico que tiene un nivel futbolístico muy interesante pero no podido demostrarlo por muchos motivos, ha tenido poca continuidad por las lesiones, tiene talento pero no ha podido demostrarlo desgraciadamente para él y para nosotros".

Último partido ante la afición: "Espero a la afición haciendo lo que ha hecho todo el año. Este año gran parte de su clasificación la tiene la actitud del público en momentos determinados de la temporada. Ha empujado en momentos complicados y necesarios".

El Athletic viene a por todas: "Es un equipo que siempre va a un ritmo altísimo. Gana muchos duelos, con calidad individual y colectiva. Lógicamente vienen con la motivación de clasificarse para Europa. Marcelino es un entrenador óptimo, lo ha demostrado muchos años, sus equipos tienen un sello muy claro".

Rumorología sobre su continuidad: "Lo he dicho muchas veces, y el foco importante es mañana. He contestado muchas veces a esa cuestión".

Análisis de las lesiones: "Fernando también estará fuera. Hemos tenido lesiones de larguísima duración, unas traumáticas y otas musculares. Eso ha hecho dejarnos con menos recursos para enfocar las competiciones y el equipo lo ha superado con carácter y una mentalidad muy fuerte, otro equipo se hubiera caído pero este grupo ha aguantado".