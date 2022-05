Málaga 0-1 Burgos: El Málaga sella la permanencia perdiendo y entre pitos

Sigue EN DIRECTO el encuentro por la permanencia matemática

Dependía de sí mismo para lograr la salvación. No importaba lo que hicieranen sus respectivos partidos si el Málaga lograba la victoria. Era el lema utilizado poral vestuario blanquiazul. Por eso no era hipérbole catalogar deal choque contra el Burgos, que llegaba a la Costa del Sol con el disfraz de 'no jugarse nada'. Peligroso discurso. Debía corresponder y estar a la altura la afición boquerones. Quién sino, la que siempre lo está. Tuvo que colgar el cartel deel club en sus taquillas del estadio. El malaguismo estaba unido y comprometido con la causa.

Ambiente de gala en La Rosaleda. Respondió el malaguismo con una entrada espectacular. Alentados por el recibimiento de la hinchada en la previa del encuentro, entró con mucho ritmo e intensidad el conjunto de Pablo Guede. Con el mismo esquema y jugadores -solo un cambio- que tan buen resultado le dio en Tenerife, partían los blanquiazules con un 4-4-2 con Luis Muñoz y Febas haciendo de interiores.