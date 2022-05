Las posibilidades que tiene de ascender el Almería tras el varapalo frente al Alcorcón

El conjunto rojiblanco desaprovechó la oportunidad más propicia que tenía para ascender de categoría frente a su público y ahora se lo jugará todo en Butarque

La UD Almería tendrá que esperar una jornada más para conseguir el ascenso a la Primera División del fútbol español. El conjunto dirigido por Joan Francesc Ferrer 'Rubi' se jugaba su primera bola de partido en su feudo ante el colista, el Alcorcón de Fran Fernández. Los nervios y la presión pudieron con un equipo rojiblanco que no pudo pasar del empate ante los alfareros.

Una victoria aseguraba ese ascenso directo que tanto anhela el Almería desde la llegada a la propiedad de Turki Al-Sheikh. El jeque saudí ha aportado músculo económico y ha mejorado considerablemente el potencial deportivo de la plantilla, que lleva luchando por el ascenso tres temporadas consecutivas. Cuando más cerca parecía estar ese ascenso, se le ha vuelto a escapar de manera momentánea.

El punto sumado ante el Alcorcón no satisface las ansias de una afición totalmente entregada y volcada con un equipo, pero podría llegar a ser totalmente diferencial en la clasificación la última jornada. El Almería ha perdido el liderato en beneficio de un Eibar con el que está igualado a puntos, pero el goalaverage particular hace que esa balanza se decante por los armeros. Detrás acecha el Valladolid, a dos puntos de distancia desde el tercer puesto.

El Almería depende de sí mismo para subir a Primera



Las combinaciones para que el Almería termine consiguiendo el ascenso son sencillas. Los hombres de Rubi siguen dependiendo de sí mismos para celebrar el ascenso de categoría, pues una victoria hace que se deje de depender de otros resultados en campos ajenos. Incluso el Almería, venciendo a un temible Leganés, podría llegar a ser campeón de la competición, aunque en este caso dependería de que el Eibar no venciera precisamente al Alcorcón.

En caso de que los rojiblancos no consiguieran la victoria y emularan el mismo resultado que frente al Alcorcón, es decir, un empate, el Almería también tendría muchas probabilidades de terminar ascendiendo. En el caso de una victoria del Valladolid, el conjunto indálico empataría a puntos con los pucelanos y haría valer su condición favorable del enfrentamiento directo. El único pero es que, si el Eibar también empatara, pasaríamos a hablar de un triple empate en el que el Almería saldría perdiendo. Por lo que, si el Almería empata, el Eibar debe ganar o perder para ser de Primera División, en el caso de que el Valladolid gane su partido.

Si los de Pacheta no consiguieran ganar al Huesca, ex equipo del entrenador ahora en el Valladolid, no habría ningún peligro para los rojiblancos. El Valladolid está obligado a ganar ante su público en el coliseo pucelano. Si no lo hace, no tendría opciones matemáticas de subir a Primera.