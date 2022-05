El zasca de Akapo a un aficionado que apostó 20.000 euros al descenso del Cádiz: "El placer no siempre se puede comprar con dinero"

El guineano no viajó a Vitoria por una lesión

La última jornada de Primera división fue muy sufrida para tres aficiones, la del Cádiz Club de Fútbol, la de Club Atlético Osasuna y la del Granada CF, aunque finalmente fue la del conjunto nazarí la que se llevó la decepción por el descenso de categoría. Una semana muy larga para tres ciudades y cuyo desenlace llegaba sobre las 22.00 horas del domingo.

La realidad es que la semana fue bastante movida en cuanto a intercambio de mensajes entre las tres aficiones. Tres equipos y muchos cruces. Por un lado, la vinculación entre el Cádiz y Osasuna, que jugaba ante el Mallorca, por la figura de Michael Robinson, por otro, el pasado perico de Sergio González, siendo finalmente el cuadro catalán el que le hacía el favor al submarino amarillo. Además, los aficionados del Deportivo Alavés cedían sus abonos a los seguidores del Cádiz para que pudieran presenciar el partido debido al alto precio de las entradas.

El pasado de Aguirre en Club Atlético Osasuna era otro de los factores de los que se había hablado durante la semana, como la trayectoria tanto de Rubén Sobrino y de Lucas Pérez en el Deportivo Alavés.

Cruce de opiniones en redes sociales, mucha tensión, y una vez acabado todo, momento para rendir cuentas. Juan Gaya, pronosticador deportivo y seguidor del RCD Mallorca, publicaba hace unos días un tweet en el que escribía: "Acabo de jugarme 20.000€ a que el Cádiz desciende. No sé que me va a producir más placer, si ganar 16.000€ o su descenso. Lo bueno que tienen los aficionados del Cádiz que no puedan ir a Vitoria, es que podrán hacerlo el próximo año", y adjuntaba la imagen justificante de la apuesta.

A la conclusión del partido del Cádiz, y una vez lograda la salvación, Carlos Akapo le respondía: "El placer no siempre se puede comprar con dinero".

Se producía en ese momento un cruce de mensajes. El balear le decía a Akapo "¿Quién eres?" , y el guineano le volvía a responder: "El que te lleva aquí", y adjuntaba un vídeo en el que se veía a Dancing Pallbearers, los ghaneses que se hicieron famosos durante los peores momento de la pandemia en el que se les veía bailar con ataúdes con féretros dentro.

Una respuesta que gustó, y mucho a los seguidores del Cádiz Club de Fútbol. "Akapo, era padrearle, no matarle", respondía uno de los seguidores en Twitter.