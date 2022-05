Los pocos jugadores del Granada que han hablado tras el descenso: "Han sido muchas las cosas que se han hecho mal"

Hasta el momento, un escaso número de futbolistas de la primera plantilla se han pronunciado

Dos días han pasado ya desde la debacle del domingo. El Granada dependía de sí mismo para salvar la categoría y estar en Primera en nueve de las últimas once temporadas. Finalmente, no será así, pues los resultados de Mallorca ante Osasuna y Cádiz ante Alavés, unido a que los nazaríes no fueron capaces anotar ante el Espanyol, provocaron el retorno a Segunda de los granadinos.

Un descenso que aún no se ha asimilado en Granada, puesto que su equipo era el que más factible veía sellar la permanencia. Ahora, la cuidad está sumida en la más absoluta tristeza, sabedores de que la vuelta a la máxima categoría del fútbol español no será fácil, y más con una de la Segundas divisiones más complejas del mundo futbolístico, si no la que más.

El caso es que el descenso ha caído como una losa sobre el club y sus aficionados, que muy saben lo que es sufrir en el club de la Eterna Lucha. A la espera están de conocer el proyecto deportivo que, de nuevo, arranca tarde; pues incluso el Alavés ya tiene nuevo comandante de barco para regresar: Luis García Plaza. Por contra, no se sabe qué va a pasar todavía con la parcela deportiva nazarí, que se encuentra en el alambre tras perder la categoría.

El Granada tiene varios frentes abiertos que debe tratar en las próximas horas, como los movimientos que se van a realizar muy probablemente en el área deportiva. Ya han sido varios medios los que han anunciado que Pep Boada, director deportivo, y David Comamala, secretario técnico, serán cesados en las próximas horas.

Mientras, la afición sigue esperando los mensajes de los jugadores. El primero en pronunciarse públicamente fue el canterano Isma Ruiz, rebosa granadinismo por los cuatro costados y aprovechó para pedir disculpas a la afición.

Poco después se le unieron Luís Maximiano y Domingos Duarte, curiosamente dos de los que más compromiso tienen y los que parecen más próximos a salir. Ambos comenzaron sus textos con claros síntomas de estar destrozados.

El meta luso cree que después del descenso del Granada es el momento de "mirar hacia adentro" y "pensar lo que cada uno tenía que haber hecho mejor" porque "este escudo así lo merece".

"En el fútbol, como en la vida, te tienes que saber levantar en los momentos más duros y tener la capacidad de mejorar después de cada caída", añadió Maximiano, uno de los mejores jugadores del Granada esta campaña.

Por su parte, el defensor Domingos Duarte ha señalado que no queda otra que "reponerse desde ya, este escudo no se merece estar en otro sitio que no sea en Primera. Gracias a todos por el incansable apoyo mostrado durante esta temporada tan dura y perdón por tan poco".

Jorge Molina ha sido el último que ha hablado a través de las redes sociales para acabar asimilando que "no hemos estado a la altura del club ni de la afición". Es momento de hacer autocrítica y ver todas las cosas que se han hecho mal, que evidentemente han sido muchas y empezar a cambiarlas desde ya", lamenta el ariete nazarí para acabar agradeciendo todos los mensajes de apoyo que le han llegado.